Torelli si porta a casa Gara 1, Leo giù dal podio. Che bagarre per il 5º posto

Prima volta per Gabriele Torelli e Autocentauro, che in Gara 1 del secondo weekend di smart EQ fortwo e-cup da Vallelunga conquistano il gradino più alto del podio. Il numero 44 si porta a casa la vittoria riuscendo a tenere a bada Francesco Savoia, 2º dopo aver trovato il sorpasso su Riccardo Azzoli (3º). 4º posto Federico Leo con la SportMediaset Social Car. Bellissima sfida per la 5ª posizione. Una vera e propria bagarre in cui a spuntarla è Fulvio Ferri con una serie di sorpassi da campione elettrico in carica, tenendo botta agli attacchi di altri gran piloti come Ghirelli (6º), Spoldi (7º), Ferrara (8º) e non solo. Oggi pomeriggio partenza della Gara 2 alle ore 16:00 con la griglia di partenza invertita rispetto a quella di arrivo. Appuntamento sulla pagina Facebook di SportMediaset.