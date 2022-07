smart e-cup, qualifiche: De Pasquale trova la pole position davanti a Bencivenni e Torelli

È di Giuseppe De Pasquale il miglior tempo nelle qualifiche del terzo round di smart EQ fortwo e-cup in quel di Varano. Il pilota della Rstar Palermo detta il passo con un ottimo 1:30.977, unico a scendere sotto il minuto e 31. Filippo Bencivenni (Barbuscia) completa la prima fila, poi Gabriele Torelli (Autotorino) e Leonardo Arduini (Crema Diesel). In difficoltà il campione in carica, Francesco Savoia, solo 17º con la CityCar Bari. Pietro Manfrin, con la vettura SportMediaset, partirà dalla 21ª posizione.

© smart e-cup