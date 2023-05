smart e-cup, Misano: Bencivenni vince Gara 2 davanti a Torelli e Coldani

© smart e-cup

Una vittoria di resistenza per Filippo Bencivenni (Barbuscia), che in Gara 2 a Misano nel weekend d'apertura della nuova edizione di smart e-cup è riuscito a tagliare il traguardo in testa al gruppo respingendo gli attacchi di un furioso Gabriele Torelli (AutoTorino), fenomenale a rimontare dalla 18ª posizione. Dopo il secondo posto in Gara 1, il campione in carica della passata annata chiude il weekend senza centrare un successo. Ottima terza posizione per la Novelli 1934 con Gianalberto Coldani.