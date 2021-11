Smart e-cup: De Pasquale domina Gara 2. Rimonta capolavoro di Azzoli e Torelli

Giuseppe De Pasquale vince la Gara 2 del round di Cervesina della smart EQ fortwo e-cup. Vittoria mai in discussione per il pilota della RStar Palermo, in testa dal primo all’ultimo giro. Straordinaria la risalita di Riccardo Azzoli, il leader del campionato, e di Gabriele Torelli. Partiti rispettivamente 17º e 16º, i due hanno chiuso in seconda e terza posizione. Bene anche i giovani Carlotto (quarto) e Bencivenni (quinto), con il debuttante Ercoli in sesta. Settimo posto per Francesco Savoia, il vincitore di Gara 1.