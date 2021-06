Le 22 smart elettriche ripartono da Vallelunga: cosa aspettarsi

SMART EQ FORTWO E-CUP

Tutto pronto per il secondo round della stagione 2021

La carica delle 22 smart elettriche sta per regalare spettacolo nell'arena di Vallelunga, pronta ad ospitare il secondo round della quarta stagione della smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica.

Sul circuito romano infurierà la battaglia per la testa della classifica che vede Riccardo Azzoli (Special Car) e Francesco Savoia (CityCar Bari) appaiati in prima posizione. Ad appena 3 punti c'è la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli, che precede di un soffio la Bonera Group di Marco Mosconi, che è anche leader del Trofeo Challenger.

Tra questi, pronti a inserirsi anche la RStar di Giuseppe de Pasquale e la Merbag di Fulvio Ferri, sfortunati a Pergusa, così come saranno della partita anche l'auto del rientrante Luigi Ferrara e la SportMediaset dell' e-rookie Federico Leo.

Appuntamento per sabato mattina con la prima sessione di prove libere in programma alle 10:30, preludio delle qualifiche che scatteranno alle 16:40. La domenica è decisamente un e-race day con Gara 1 alle 10:00 e Gara 2 alle 16:00, entrambe trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.