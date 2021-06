Federico Leo sulla smart SportMediaset a Vallelunga

SMART EQ FORTWO E-CUP

Lo YouTuber con una convincente carriera tra F2 e Gran Turismo debutta nel primo campionato italiano 100% elettrico

Si arricchisce la griglia di partenza della smart EQ fortwo e-cup in vista del secondo appuntamento stagionale di Vallelunga. Sarà infatti Federico Leo a prendere i comandi della vettura firmata SportMediaset. Il pilota milanese vanta una notevole esperienza in carriera grazie a tre titoli GT e alcune gare in GP2.

Leo ha scalato tutti i gradini della carriera in monoposto riuscendo a ben figurare nell'attuale F2. Nel 2011 decide per il passaggio tra le Gran Turismo dove lascia subito il segno grazie al titolo di campione europeo FIA GT3 2011, ripetendosi poi l'anno successivo nell'International GT Open. Il titolo italiano arriva invece nel 2016. Da qualche anno ha intrapreso anche la carriera di YouTuber.

LEO: "AFFASCINATO DALL'ELETTRICO"

"Per me questa sarà un’esperienza nuovissima e non vedo l’ora di mettermi alla guida della mia SportMediaset. Sono affascinato dal mondo dell’elettrico perché l’ho sempre visto da fuori, ma non ho mai avuto il piacere di provare vetture elettriche da competizione. Ho già avuto modo di collaborare con Mediaset come inviato ai box per la Formula E, questa occasione la vedo come una naturale prosecuzione. Sicuramente non sarà facile perché non conosco la vettura e guardando la lista degli altri partecipanti, ho visto nomi che già conosco, sono piloti che reputo molto bravi e che sicuramente hanno maggiore esperienza di me con queste vetture".