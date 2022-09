Gara 2: Lombardo vince davanti a Bencivenni, Savoia 13°, dietro Torelli

© smart e-cup

Dopo Angelo Lombardo, anche il fratello Lorenzo trionfa in smart EQ fortwo e-cup 2022. È successo in Gara 2, nel quarto weekend del campionato a Imola, con la Delta Motors che ha chiuso davanti a Filippo Bencivenni e Lorenzo Longo. Buona la rimonta di Francesco Savoia, 13°, che può comunque sorridere visti i problemi che hanno portato Gabriele Torelli a chiudere in un'anonima 18^ posizione.