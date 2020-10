Fulvio Ferri è il migliore nelle prove libere di Pergusa. Mauriello 14º

È la Merbag di Fulvio Ferri la smart EQ fortwo più veloce nella sessione di prove libere del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport sul tracciato siciliano di Pergusa. Con 2:36:337, il pilota del dealer di Milano chiude davanti ai suoi grandi avversari anche in quella che è classifica piloti, ovvero Giuseppe De Pasquale (2:27:077) e Francesco Savoia (2:27:180). Dal 4º posto in poi comincia la striscia di sorprese, con Gianluca Carboni della Gino, Michele Spoldi della Crema Diesel, Antonello Casillo della Minimax, Lorenzo Longo della Novelli e Tomas Denis Calvagni della Comer Sud, bravi a chiudere davanti agli arrugginiti Azzoli (Special Car) e Ghirelli (Mercedes-Benz Roma). Buon 14º posto per il giornalista Gianluca Mauriello a bordo della SportMediaset Social Car.