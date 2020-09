De Pasquale si ripete in qualifica: è lui il poleman di Vallelunga

C’è la RStar Palermo con il suo pilota, Giuseppe De Pasquale, in testa alle qualifiche del secondo weekend di smart EQ fortwo e-cup a Vallelunga. Il numero 85 ripete l'ottima prestazione nelle qualifiche del mattino e porta a casa una meritata pole position. 1'07.170 il tempo che nessuno degli altri concorrenti è riuscito a battere. A completare la prima fila c'è Riccardo Azzoli, che si lascia alle spalle tra i piloti più veloci del campionato tra cui Gianluca Carboni, Vittorio Ghirelli e Francesco Savoia, il vincitore dell'ultima gara a Magione motivato a ribaltare le graduatorie decretate da queste qualifiche. Migliora il pilota della SportMediaset Social Car, Andrea Galeazzi, che dopo l'1'10.151 del mattino compie un importante upgrade chiudendo le qualifiche con 1'09.742. Da non perdere Gara 1 e Gara 2 di domani, entrambe in diretta sulla pagina Facebook di SportMediaset e della smart EQ fortwo e-cup: luci verdi alle 10:35 e alle 17:20.