Sorpresa De Pasquale a Vallelunga: chiude in testa le prove libere

È Giuseppe De Pasquale ad aggiudicarsi le prove libere della seconda tappa a Vallelunga della smart EQ fortwo e-cup 2020. Il pilota della RStar Palermo ha registrato il miglior tempo della sessione: con 1'06.911, il numero 85 si è messo davanti a tutti. Riccardo Azzoli dimostra ancora una volta di trovarsi a suo agio sul circuito romano centrando il secondo posto con 1'07.176. Fino alla nona piazza, gli scarti tra i tempi sono minimi, il che dimostra come le qualifiche in programma per questo pomeriggio alle 15:50 possano davvero regalare grandi sorprese. Rotto il ghiaccio nella smart e-cup anche per Andrea Galeazzi, noto YouTuber che è sceso in pista a bordo della SportMediaset Social Car.