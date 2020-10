Come e quando vedere il round di Pergusa: la programmazione social

L'elettrizzante weekend di Pergusa prende il via venerdì 9 ottobre con la prima sessione di prove libere (ore 9:00), antipasto delle qualifiche che scatteranno a partire dalle 16:00. Le due gare sono in programma entrambe alle 9:45, al sabato Gara 1 e alla domenica Gara 2. Tutte le gare saranno trasmesse su oltre 50 pagine Facebook in diretta streaming, tra cui quella di SportMediaset e quella ufficiale della smart EQ fortwo e-cup.