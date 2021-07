Gara 1: Azzoli vince in volata su Torelli di 27 millesimi! De Pasquale terzo

Riccardo Azzoli si conferma nel terzo weekend della smart EQ fortwo e-cup da Imola. Il pilota della SpecialCar conquista cinque posizioni e chiude in testa una Gara 1 estremamente combattuta, soprattutto nella volata finale in cui è riuscito a spuntarla sull'AutoCentauro di Gabriele Torelli di soli 27 millesimi. Terzo posto per Giuseppe De Pasquale, quarto per Fulvio Ferri, ai danni di Luigi Ferrara (5º) e Francesco Savoia (6º) penalizzati di cinque secondi per aver superato i track limits nell'ultimo giro. Ben otto le posizioni rimontate da Vitantonio Liuzzi, dall'ultimo al 14º posto. Oggi pomeriggio alle 15:00 appuntamento su SportMediaset per Gara 2.