Rugby, Francia-Italia in pillole: le curiosità del match

GIACOMO MAGNANI

Sabato 28 novembre, in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset alle 21:10, l'Italrugby scende in campo allo Stade de France di Saint-Denis per affrontare la Francia nel terzo turno dell'Autumn Nations Cup. Non una partita qualunque, considerata la rivalità trasversale che intercorre tra gli Azzurri e i Bleus in pressoché tutte le pratiche sportive. Una sfida, quella tra i ragazzi di Smith e quelli di Galthié, che si porta dietro diverse curiosità.

La prima riguarda l'impianto in cui si giocherà. Lo Stade de France di Saint-Denis (a una decina di chilometri da Parigi) è infatti l'unico stadio al mondo (assieme allo Stadio Nissan di Yokohama) ad aver ospitato una finale dei Mondiali di calcio nel 1998 (vittoria dei padroni di casa) e, nel 2007, dei Mondiali di rugby (con il successo finale del Sudafrica). La prima volta della sfida Francia-Italia si disputò proprio a Parigi il 17 ottobre 1937, ma all'iconico Parco dei Principi (i galletti trionfarono per 43-5). Sono 44 i precedenti tra Francia e Italia: i Bleus hanno vinto 41 volte, con l'ultimo successo dell'Italia datato il 3 febbraio 2013 (23-18 allo Stadio Olimpico nel Sei Nazioni). Per l'arbitro della partita, il gallese Nigel Owens, sarà il test match numero 100 in carriera, per il quale ha già ricevuto come riconoscimento un fischietto d'oro con incisione.

La Francia di Fabien Galthié, che ha solo sfiorato la vittoria nell'ultimo Sei Nazioni, dovrà rinunciare al primo giocatore transalpino ad essere premiato come miglior giocatore della competizione, ovvero Antoine Dupont. A causa dell'accordo tra la Federazione Francese Rugby e la lega dei club, infatti, per un giocatore è previsto un tetto massimo di tre presenze in Nazionale durante questa finestra autunnale di test match: ciò ha costretto al c.t. a rivedere in larga parte la lista dei 31 convocati.

Per i tifosi della palla ovale e soprattutto per quelli francesi, la partita di sabato 28 novembre sarà l'occasione per ricordare la scomparsa di un grande di questo sport: Cristophe Dominici. Soprannominato "Piccolo Principe" per la sua altezza (solo 172 cm), il classe '72 si è infatti suicidato nella giornata di martedì 24 novembre gettandosi dal tetto di un edificio abbandonato nel Parco di Saint-Cloud. Ricordato soprattutto per una leggendaria prestazione nella Coppa del Mondo 1999, la notizia ha shockato tutto il mondo del rugby: "Devastato dalla notizia della morte di Domi - ammette il vicepresidente della Federazione, Serge Simon. Il rugby francese perde una stella".

