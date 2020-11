Francia-Italia, Smith e Bigi in conferenza: "Andiamo a Parigi a giocare a viso aperto"

RUGBY

Franco Smith, head coach della Nazionale italiana e il suo capitano, Luca Bigi, hanno parlato in conferenza stampa a proposito del match tra Francia-Italia valevole per il terzo turno di Autumn Nations Cup. La sfida di sabato 28 novembre alle 21:10, con la telecronaca affidata a Gianluca Barca e Mauro Bergamasco, sarà trasmessa sul canale "20" delle reti Mediaset e su sito e app di SportMediaset.

Sulle tante assenze nella Francia, Dupont su tutti, ha parlato il c.t.: "Affrontiamo una Francia vera. Hanno atleti che giocano nella Top 14, una competizione di livello molto elevato. Hanno un gruppo molto allargato e ci sono parecchi talenti che possono scegliere. Penso che i giocatori scelti saranno molto carichi per rappresentare la Francia. Sarà una guerra: siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Ci aspettiamo di tutto".

Il capitano parla delle sensazioni nel vestire la maglia azzurra: “Rappresentare il proprio Paese è un onore e una responsabilità. Gestire un gruppo così giovane è motivante, la crescita che stiamo facendo la tocchiamo con mano. Sono tante le responsabilità, ma è un onore indescrivibile”.

Smith sul XV con cui l'Italrugby scenderà in campo: "Non c’è turnover, aggiungiamo giocatori con cui allargare il gruppo il più possibile. I ragazzi che entrano meritano un’opportunità, hanno la nostra fiducia e le capacità per giocare a questo livello. Per questo vogliamo il prima possibile creare un gruppo di cinquanta persone che possono vestire la maglia azzurra. Vedere questi ragazzi è molto importante per una loro e una nostra progressione”.

Bigi sulla non-partita contro le Fiji: "Saputo della sospensione c’è stato dispiacere, volevamo giocare. Comunque abbiamo preso questo come un’opportunità per aver più giorni per preparare la Francia. Abbiamo rivisto la partita contro la Scozia e abbiamo enfatizzato gli aspetti positivi. Andiamo a Parigi a giocare a viso aperto".

Smith sui nomi nuovi nella formazione: "Stoian ha fatto un grande lavoro, sia in palestra che in allenamento. Merita la sua chance. Se vogliamo crescere, questi giocatori devono assaggiare il campo e lui si è preparato bene. I compagni lo aiuteranno. Lamaro, invece, è nei nostri piani dall’inizio di questo percorso. È anche un’opportunità per Mbandà. Vediamo cosa possono portare a questa Italia”.

