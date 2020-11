Italia-Scozia, le formazioni: torna Minozzi, esordio per Trulla

RUGBY

Franco Smith, c.t. dell'Italrugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 13:45 affronterà la Scozia allo stadio Franchi di Firenze nell’esordio di Bigi e compagni nella Autumn Nations Cup. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale "20" di Mediaset, con collegamento a partire dalle 13:30 e telecronaca affidata a Gianluca Barca e commento tecnico di Mauro Bergamasco.

Questo il XV dell'Italrugby di Franco Smith: 15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (capitano), 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Johan Meyer, 20 Maxime Mbandà, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori.

Inedito il triangolo allargato, dove Jacopo Trulla debutta all’ala con Mattia Bellini e Matteo Minozzi, rientrato dopo la frattura al setto nasale. La coppia di centri registra la conferma di Carlo Canna, sempre presente nel ruolo di centro nella gestione Smith. Debutto nello stadio della propria città per Niccolò Cannone. Dopo venti mesi dall’ultima apparizione in Nazionale, torna in lista gara Leonardo Ghiraldini, icona del rugby italiano con i suoi 104 caps e tallonatore con più presenze nella storia della maglia azzurra.

Quello di sabato a Firenze è il 32º scontro tra l’Italia e la Scozia, la home union contro cui gli Azzurri hanno raccolto il maggior numero di successi, otto nei precedenti confronti. L’ultima sfida all’Olimpico in febbraio si è conclusa sullo 0-17 per gli Highlanders, in serie positiva contro l’Italia da sei incontri consecutivi. Direzione di gara affidata all’inglese Carley, che dirige l’Italia per la quarta volta in carriera.

Così in campo la Scozia di Gregor Townsend: 15 Stuart Hogg (capitano), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Duncan Weir, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland. A disposizione: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Nick Haining, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 James Lang, 23 Blair Kinghorn.

