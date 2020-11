I convocati per Galles-Italia, Smith perde anche Minozzi

Iniziata ufficialmente la preparazione della Nazionale di rugby verso l’ultima partita della Autumn Nations Cup. Galles-Italia, in calendario sabato 5 dicembre alle 17:45 al Parc y Scarlets di Llanelli, sarà trasmessa in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset e su sito e app di SportMediaset. Ma per gli Azzurri arrivano brutte notizie, perché non farà parte del gruppo Matteo Minozzi. Il trequarti padovano in forza agli Wasps è rientrato in Inghilterra dopo la valutazione dello staff medico della Nazionale che ha escluso possibilità di un suo recupero – in seguito alcuni problemi fisici riscontrati post-partita contro la Francia – verso l’ultima sfida contro i dragoni di Wayne Pivac.

Getty Images