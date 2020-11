Il programma della finali: Galles-Italia per il 5º posto, Inghilterra-Francia per il titolo

Con la vittoria dell'Irlanda sulla Georgia, sono stati definiti i piazzamenti nei due gironi di Autumn Nations Cup. L'Italia chiude al terzo posto della Pool B con 5 punti, dietro a Scozia (11) e la capo-classifica Francia (14). Zero punti per le Fiji, che potrebbero scendere in campo per la prima volta in occasione della finale 8º/7º posto con la Georgia, anche lei a zero punti in una Pool A comandata da Inghilterra (13), poi Irlanda (8) e Galles (4). Ufficiali, quindi, le sfide dell'ultimo weekend del 5 e 6 dicembre, che come tutte le partite della competizione saranno visibili in streaming su sito e app di SportMediaset. Oltre alle piattaforme online, il match degli Azzurri e la finalissima tra Inghilterra e Francia saranno trasmesse in diretta sul canale "20" delle reti Mediaset.

Getty Images