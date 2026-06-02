Tennis

Roland Garros 2026, Zverev doma Jodar ed è in semifinale

Il tennista tedesco - fuori ai quarti nel 2025 - torna in semifinale al Roland Garros dopo il successo su Jodar

02 Giu 2026 - 17:15
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Alexander Zverev torna in semifinale al Roland Garros. Il tennista tedesco, fuori ai quarti di finale nel 2025, doma la stellina spagnola Rafael Jodar e conquista l'undicesima semifinale Slam - la quinta a Parigi - della carriera. 7-6(5) 6-1 6-3, in due ore e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 2 del tabellone, bravo a far valere i dieci anni di differenza nel confronto con il 19enne Jodar, protagonista di un cammino a Parigi tanto straordinario quanto faticoso. Zverev intanto supera Alcaraz al secondo posto nella Race - 3840 punti contro 3650 - e attende in semifinale il vincente della sfida tra Joao Fonseca e Jakub Mensik.

Derby ucraino a Kostyuk

  Marta Kostyuk piega Elina Svitolina nel derby ucraino dei quarti di finale. La 23enne di Kiev, campionessa in carica del Wta 1000 di Madrid, batte 6-3 2-6 6-2 la campionessa degli Internazionali d’Italia 2026 e conquista la prima semifinale Slam della carriera. Kostyuk se la vedrà con la 19enne Mirra Andreeva. La tennista russa domina in due set la 36enne Sorana Cirstea - 6-0 6-3 - e torna in semifinale a Parigi dopo due anni.

Mercoledì Italia protagonista

  Mercoledì tornano in campo gli azzurri. Flavio Cobolli chiamato ad alzare il livello contro Felix Auger-Aliassime. Terza partita in fila sul Philippe-Chatrier per il romano, che si giocherà un posto in semifinale con il canadese nel terzo match dalle 11.00, al termine dei due singolari femminili Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider. Chiuderà il programma sullo Chatrier il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, in campo non prima delle 20.15.

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