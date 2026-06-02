Roland Garros 2026, Zverev doma Jodar ed è in semifinale

Alexander Zverev torna in semifinale al Roland Garros. Il tennista tedesco, fuori ai quarti di finale nel 2025, doma la stellina spagnola Rafael Jodar e conquista l'undicesima semifinale Slam - la quinta a Parigi - della carriera. 7-6(5) 6-1 6-3, in due ore e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 2 del tabellone, bravo a far valere i dieci anni di differenza nel confronto con il 19enne Jodar, protagonista di un cammino a Parigi tanto straordinario quanto faticoso. Zverev intanto supera Alcaraz al secondo posto nella Race - 3840 punti contro 3650 - e attende in semifinale il vincente della sfida tra Joao Fonseca e Jakub Mensik.