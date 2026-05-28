Roland Garros 2026: Shelton eliminato a sorpresa, baby Kouamé vince ancora

Avanti anche il numero sei del ranking Felix Auger-Aliassime. Dopo la battaglia con Altmaier all'esordio, il canadese lascia soltanto il primo set all'argentino Román Andrés Burruchaga (68 Atp), prima di batterlo per 4-6 6-0 7-5 6-1. Dura cinque set la battaglia tra Frances Tiafoe e Hubert Hurkacz, che vede trionfare lo statunitense dopo più di quattro ore e mezza con lo score di 6-7(5) 7-6(5) 6-4 6-7(1) 6-4. Tiafoe se la vedrà ora con il portoghese Jaume Faria, uscito vincitore dalla sfida con Jan-Lennard Struff. Battaglia di cinque set anche per un altro tennista a stelle strisce. Learner Tien batte l'argentino Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 7-6(4) 6-3. Una delle vittorie più belle la regala però il giovane Moise Kouamé, che vola al terzo turno grazie al successo arrivato in cinque set contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, arresosi in quattro ore e 56 minuti di gioco. Il classe 2009 francese affronterà ora il cileno Alejandro Tabilo.