Roland Garros 2026: Shelton eliminato a sorpresa, baby Kouamé vince ancora

Osaka, nuova sfilata di moda al Roland Garros: in campo con bomber color oro e strascico avorio FOTO
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Altra eliminazione sorprendente al Roland Garros 2026. Dopo la sconfitta di Jannik Sinner, lo Slam parigino saluta al secondo turno anche Ben Shelton, numero cinque del ranking Atp, battuto in tre set dal belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 7-5 6-4 in due ore e un minuto di gioco. Il belga, numero 62 della classifica mondiale, se la vedrà ora con il vincitore della sfida tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas, attualmente in corso.
Avanti anche il numero sei del ranking Felix Auger-Aliassime. Dopo la battaglia con Altmaier all'esordio, il canadese lascia soltanto il primo set all'argentino Román Andrés Burruchaga (68 Atp), prima di batterlo per 4-6 6-0 7-5 6-1. Dura cinque set la battaglia tra Frances Tiafoe e Hubert Hurkacz, che vede trionfare lo statunitense dopo più di quattro ore e mezza con lo score di 6-7(5) 7-6(5) 6-4 6-7(1) 6-4. Tiafoe se la vedrà ora con il portoghese Jaume Faria, uscito vincitore dalla sfida con Jan-Lennard Struff. Battaglia di cinque set anche per un altro tennista a stelle strisce. Learner Tien batte l'argentino Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 7-6(4) 6-3. Una delle vittorie più belle la regala però il giovane Moise Kouamé, che vola al terzo turno grazie al successo arrivato in cinque set contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, arresosi in quattro ore e 56 minuti di gioco. Il classe 2009 francese affronterà ora il cileno Alejandro Tabilo.
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Tutto facile per Aryna Sabalenka, che ha la meglio sulla francese Elsa Jaquemot in due set (7-5 6-2), e per Coco Gauff, alla quale bastano due set per battere l'egiziana Mayar Sherif. Sabalenka sfiderà ora Daria Kasatkina, mentre Gauff se la vedrà con Potapova. Naomi Osaka supera Donna Vekic per 7-6(1) 6-4 e si prepara ad affrontare la statunitense Iva Jovic, che al secondo turno ha battuto la connazionale Emma Navarro per 6-0 6-3.