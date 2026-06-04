Roland Garros 2026, Errani e Vavassori al settimo cielo: "Grati di poter condividere questo percorso insieme"

“Un ringraziamento va anche ai nostri team e alle nostre famiglie che sono qui, senza di voi non sarebbe possibile tutto questo. Tanti italiani ci hanno supportato ogni giorno, qui e da casa. L’Italia sta impazzendo per il tennis in questo momento e siamo felici di vivere tutto questo con il vostro supporto. Spero di vedervi l’anno prossimo", ha detto la veterana romagnola durante la cerimonia di premiazione. Le ha fatto eco anche lo stesso Andrea Vavassori: "Grazie Sara, tu sei la mia migliore amica, la prima con cui voglio parlare quando perdo una partita, sono contento di poter condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato. Ogni giorno è un percorso straordinario", ha dichiarato il piemontese.