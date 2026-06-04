Roland Garros 2026, Errani e Vavassori al settimo cielo: "Grati di poter condividere questo percorso insieme"

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“Vivo ancora questo sogno senza fine, è incredibile. Questo campo è fantastico, ho realizzato tutti i miei sogni proprio qui. Andrea, sei il mio migliore amico, condividere tutto ciò con te è qualcosa di pazzesco. Giocare con te è troppo bello, troppo divertente, e tu sei troppo forte", queste le prime parole di Sara Errani dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di doppio misto del Roland Garros insieme al compagno di coppia Andrea Vavassori. Per i due, che nella finalissima di Parigi hanno piegato in rimonta al super tie-break la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, si tratta del quarto titolo Slam se, oltre a quello sul rosso francese, si considera anche il back to back siglato sul cemento degli US Open (2024-2025).
“Un ringraziamento va anche ai nostri team e alle nostre famiglie che sono qui, senza di voi non sarebbe possibile tutto questo. Tanti italiani ci hanno supportato ogni giorno, qui e da casa. L’Italia sta impazzendo per il tennis in questo momento e siamo felici di vivere tutto questo con il vostro supporto. Spero di vedervi l’anno prossimo", ha detto la veterana romagnola durante la cerimonia di premiazione. Le ha fatto eco anche lo stesso Andrea Vavassori: "Grazie Sara, tu sei la mia migliore amica, la prima con cui voglio parlare quando perdo una partita, sono contento di poter condividere questo viaggio con te, non lo do per scontato. Ogni giorno è un percorso straordinario", ha dichiarato il piemontese.