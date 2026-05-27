Roland Garros 2026, netta sconfitta per Cinà: De Jong domina e accede al terzo turno

Primo set amaro per il teenager isolano. Quest’ultimo, dopo aver firmato il break in apertura ed essersi issato sul 3-1, ha subito il prepotente ritorno da parte dell’olandese che, in virtù di un bel parziale di 0-5, è riuscito di slancio a mettere le mani sulla frazione inaugurale. Il secondo set è scivolato via molto rapidamente dalla parte del tennista neerlandese, che ha firmato addirittura tre break nel primo, quinto e settimo gioco. De Jong ha tolto la battuta a Cinà anche nel secondo gioco del terzo set per involarsi sul 2-0. Sul 3-0, dopo aver cancellato due palle break di fila in favore del siciliano, ha anche accarezzato il 4-0 pesante, per poi condurre in porto un successo quasi mai in discussione. Ben 11, infatti, sono stati gli ace dell'olandese, che ha messo a segno anche un numero complessivo di 31 vincenti contro gli appena 12 del giocatore italiano, costantemente sotto pressione nei momenti in cui è stato costretto a servire la seconda palla (39% dei punti vinti).