Paralimpiadi, proposta di matrimonio in pista: il gesto di Alessandro Ossola

AMORE A PARIGI

Ossola ha incontrato la compagna (e ora futura moglie) Arianna nel 2019

Fuori dalla finale dei 100 metri maschili T63, ma felice come poche volte nella sua vita. Come se avesse vinto l'oro. Perché Alessandro Ossola, 36enne torinese, ha ricevuto uno dei "sì" più importanti. Appena terminata la semifinale, Ossola ha infatti chiesto alla compagna Arianna di sposarlo, che ha poi accettato senza pensarci due volte. La vita del paratleta è drammaticamente cambiata il 29 agosto 2015, quando in seguito a un incidente in moto perse la moglie Federica e subì un grave danno alla gamba sinistra, poi amputata. Ossola ha incontrato la compagna (e ora futura moglie) Arianna nel 2019.

Ossola ha poi raccontato: "Ho pensato di proporglielo qui a Parigi qualche settimana fa. Lei mi segue sempre durante le mie gare. L'ho conosciuta a Sanremo nel 2019 in un'estate dove volevo solo stare rilassato e non cercavo nulla. La vita è strana. A volte ti sblocca il viaggio in un giorno incredibile, anche quando sembra che le cose non funzionino bene".