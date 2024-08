Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati delle gare del 30 agosto LIVE 

PARIGI 2024

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana.

Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024

17:54 - BOGGIONI: "PER QUESTO BRONZO CI HO MESSO LA RABBIA"

"Sono felice dopo la giornata di oggi, la gara di ieri, la staffetta, il fatto che oggi siamo venuti qua subito. Così ho cercato di puntare tutte le energie che aveva e anche un pochino di rabbia che mi era rimasta da ieri di non essere riuscita negli ultimi metri". Monica Boggioni commenta così il bronzo conquistato oggi nei 100 stile libero S5 alle Paralimpiadi che si unisce a quello vinto ieri nei 200 stile di ieri. "Sapevo che le altre sarebbero passate più forte e allora mi sono detta di far ciò che so e di spingere più che potevo. Confermare un bronzo alle Paralimpiadi non è mai scontato", conclude l'atleta azzurra.

17:47 - MONICA BOGGIONI BRONZO NEI 100 STILE S5

Monica Boggioni è medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nei 100 stile libero S5. L'azzurra ha bissato il terzo posto dei 200 stile di ieri, chiudendo dietro all'inglese Tuòòy Kearney, oro, e all'ucraina Iryna Poida, argento.