Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 4 settembre

PARIGI 2024

Sesta giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

SCHERMA, BETTI D'ARGENTO NEL FIORETTO MASCHILE

Ancora una medaglia per la scherma alle Paralimpiadi di Parigi 2024. È l'argento conquistato da Matteo Betti nel fioretto maschile categoria B. L'azzurro è stato sconfitto in finale dal cinese Sun Gang.

TENNISTAVOLO, FALCO È DI BRONZO

Federico Falco è bronzo nel singolare del tennistavolo, classe 1 (MS1), alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurro ha chiuso con una sconfitta, per 3-2, la semifinale del singolare contro il cubano Yunier Fernandez.

100 STILE LIBERO: BRONZO PER GIULIA TERZI

Giulia Terzi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero S7 ai Giochi Paralimpici Parigi 2024. L'oro è andato alla cinese Yuyan Jiang, medaglia d'argento per la statunitense Morgan Stickney.

ORO E RECORD PER MONICA BOGGIONI NEI 50 RANA SB3

Ancora una medaglia d'oro nel nuoto ai Giochi Paralimpici Parigi 2024. È quello conquistato da Monica Boggioni nei 50 rana SB3 con il record europeo e italiano.

BEBE VIO BRONZO NEL FIORETTO, TERZO PODIO CONSECUTIVO

Alle Paralimpiadi di Parigi l'azzurra Bebe Vio Grandis ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto categoria B. L'atleta azzurra - dopo aver contro la cinese Rong Xiao per 15-9 i n semifinale e aver rialzato la testa nello spareggio di ripescaggi contro la cinese Su Kang che metteva in palio la possibilità di disputare la finale per la medaglia di bronzo - nella finale per il terzo gradino del podio ha battuto la sudcoreana Eun Hye Cho con il punteggio di 15-2. L'azzurra conquista una medaglia individuale nel fioretto per la terza volta consecutiva dopo la doppietta d'oro firmata tra Rio 2016 e Tokyo 2020.

NUOTO, 400 STILE S8: BRONZO PER XENIA PALAZZO

Xenia Francesca Palazzo ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 stile libero S8 femminili ai Giochi Paralimpici Parigi 2024. L'oro è andato a Jessica Long, argento per Alice Tai.

NUOTO, 400 SL: ORO PER ALBERTO AMODEO

Ancora una medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Paralimpici Parigi 2024: l'ha conquistata nel nuoto Alberto Amodeo vincendo i 400 stile libero S8. Argento per il canadese Reid Maxwell, bronzo per Andrei Nikolaev

SCHERMA, BEBE VIO IN FINALE PER IL BRONZO

Dopo essersi arresa alla cinese Rong Xiao, Bebe Vio avrà ancora una possibilità per conquistare una medaglia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La schermitrice veneziana ha sconfitto nello spareggio la cinese Su Kang con il punteggio di 15-7 accedendo così alla finale per il bronzo sudcoreana Eun Hye Cho, che ha regolato la giapponese Anri Sakurai per 15-14 nell’altro spareggio.

SCHERMA, BEBE VIO SCONFITTA IN SEMIFINALE

Nulla da fare per Bebe Vio, che esce sconfitta dalla semifinale del fioretto con la cinese Rong Xiao. L'azzurra è stata sconfitta 15-9, ora andrà ai ripescaggi con l'obiettivo di portare a casa la medaglia di bronzo.

SCHERMA, BEBE VIO IN SEMIFINALE NEL FIORETTO

Buona la prima per Bebe Vio Grandis ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La due volte campionessa paralimpica ha superato i quarti di finale individuali del fioretto categoria B, vincendo contro l'ucraina Nadiia Doloh 15-2.

TIRO A SEGNO, FRANCESCHETTI BRONZO NELLA PISTOLA 50 M

L'azzurro Davide Franceschetti ha conquistato la medaglia di bronzo nel tiro a segno, pistola 50 metri, alle Paralimpiadi di Parigi.

GIOIA CORNEGLIANI: "INSEGUIVO QUEST'ORO DA UNA VITA"

È una vita che inseguo questo obiettivo. Sono uno sportivo da sempre, da che ho memoria corro contro il tempo. Ho iniziato con l'atletica e finisco con il ciclismo. Oggi mi sono finalmente tolto quella maledizione dell'argento che mi perseguitava da tempo: l'oro era sempre a un pizzico e non riuscivo a raggiungerlo, ma stavolta ce l'abbiamo fatta". Così Fabrizio Cornegliani, medaglia d'oro nella crono individuale H1 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024, parlando in zona mista dal circuito di Clichy-sous-bois. Su cosa ci dobbiamo aspettare da Cornegliani. "Adesso prendiamo fiato. Fra 15 giorni abbiamo un mondiale, quindi non è ancora il momento di rilassarsi", ha concluso l'azzurro.

CICLISMO, ORO CORNEGLIANI NELLA CRONO SU STRADA H1

L'azzurro Fabrizio Cornegliani ha vinto la medaglia d'oro nella cronometro di ciclismo su strada categoria H1 alle Paralimpiadi di Parigi.

MAZZONE: "AI RAGAZZI DICO: ALZATEVI DAL DIVANO E CREDETECI"

"Una gara grandissima, ho avuto la notizia alla fine. Non ci credevo, pensavo di essere arrivato terzo perché ho superato quelli che potenzialmente potevano arrivare terzi. Il francese però ha vent'anni di meno e gioca in casa, quindi pensavo un bronzo, ma quando mi hanno detto l'argento a ridosso dal primo...". È al settimo cielo Luca Mazzone, medaglia d'argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024 dopo aver superato sull'ultimo tratto del circuito di Clichy-sous-bois il francese Florian Jouanny, tenuto dietro di 46 centesimi. Portabandiera nella cerimonia di apertura, ma soprattutto porta medaglie: quello di oggi, che conferma il risultato di Tokyo 2020, è il settimo podio paralimpico del 53enne azzurro. "Tanta roba, tanta roba a questa età. Dopo tre Paralimpiadi nel paraciclismo, con Zanardi e Podestà dove ero contento di aver preso quelle medaglie d'oro, questa per me vale platino. Ringrazio soprattutto la mia testa e mia moglie, che mi sopporta". Questa medaglia, ha aggiunto Mazzone, "la dedico a tutti i ragazzi che stanno a guardarmi. Come ho detto quando ho fatto il portabandiera: credeteci, credeteci, alzatevi dal divano e credeteci, iniziate uno sport e pian piano vedete che poi si realizzano i vostri sogni".

CICLISMO, ARGENTO PER MAZZONE IN CRONO STRADA H2

Luca Mazzone è medaglia d'argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. L'azzurro, portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura, ha concluso la gara in 25:18.83, alle spalle dello spagnolo Sergio Garrote Munoz, oro in 24:33.71, e davanti al francese Florian Jouanny, bronzo in 25:19.29. Mazzone, campione paralimpico a Rio 2016, ha così confermato l'argento ottenuto a Tokyo, conquistando la sua settima medaglia ai Giochi.

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024