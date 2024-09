Paralimpiadi Parigi 2024, i risultati del 3 settembre

PARIGI 2024

Quinta giornata per le Paralimpiadi 2024 a Parigi: i risultati e le medaglie in tempo reale

Paralimpiadi, da Bebe Vio tedofora a Mattarella: la cerimonia d'apertura















































Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziate con la cerimonia d'apertura. Sono 141 i paratleti italiani che hanno sfilato sugli Champs-Élysées guidati dai due portabandiera: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. Bebe Vio nel gruppo degli ultimi tedofori. Presente in tribuna anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana. 1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le Olimpiadi, terminate l'11 agosto con l'Italia grande protagonista col nono posto del medagliere, per Parigi è il turno delle Paralimpiadi, in scena dal 29 agosto all'8 settembre. Su SportMediaset.it in diretta e in tempo reale le notizie, i risultati e il medagliere della XVII edizione delle Giochi Paralimpici: news ora per ora sugli atleti italiani in competizione con focus sulla delegazione azzurra.

GIORDAN BRONZO NELLA SCIABOLA CATEGORIA A

Edoardo Giordan ha vinto la medaglia di bronzo nella scherma alle Paralimpiadi di Parigi. L'azzurro ha battuto l'ucraino Andrii Demchuk con il punteggio di 15-7 nella sfida di sciabola maschile categoria A.

NUOTO: RAIMONDI ORO NEI 100 FARFALLA S10

Ancora un oro per l'Italia dalla piscina della Defense Arena, dove si stanno svolgendo le finali di nuoto della Paralimpiade di Parigi. A vincerlo, nella finale dei 100 farfalla S10, è stato Stefano Raimondi, 26enne veneto di Soave. Argento all'ucraino Ihor Nimchenko e bronzo Alex Saffy. Quinto posto per l'altro italiano Riccardo Menciotti. Per Raimondi è il terzo oro a Parigi 2024, in precedenza aveva conquistato quelli dei 100 rana SB9 e dei 100 stile libero S10.

NUOTO: GILLI ORO NEI 200 MISTI SM 13

Secondo oro, e quinta medaglia, per la 23enne torinese Carlotta Gilli alla Paralimpiade di Parigi. La nuotatrice azzurra ha vinto la gara dei 200 misti SM 13. Medaglia d'argento per l'americana Olivia Chambers, bronzo all'irlandese Roisin Ni Riain. Gilli aveva conquistato l'oro in questa gara anche a Tokyo 2021.

MIJNO BRONZO NEL TIRO CON L'ARCO RICURVO

Elisabetta Mijno ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco ricurvo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra ha battuto con il punteggio di 6-2 la mongola Selengee Demberel nella finale per il terzo-quarto posto. L'oro è andato alla cinese Chunyan Wu che ha sconfitto 7-1 la connazionale Yang Wu.

MORGANTI: "NON CI CREDEVO, LA MIA CAVALLA ERA MOLTO TESA"

"Non ci posso credere, e forse sono più incredula di aver vinto questa medaglia che qualunque altra abbia mai vinto nella mia carriera agonistica. Sono felicissima, perché ho notato una certa tensione in Mariebelle ogni volta che mi sono avvicinata nella parte di campo più vicina alla Reggia. Evidentemente doveva esserci qualcosa che la infastidiva, ma la mia cavalla si è fidata di me, si è tranquillizzata e quindi non posso che ringraziarla". Lo dice Sara Morganti quando l'ultimo dei 22 binomi del Grado I è uscito dal campo di gara di Versailles, euforica per la conquista della medaglia di bronzo. "Avere montato Mariebelle qui a Parigi è stato bellissimo - dice ancora - ma, allo stesso tempo, sono un po' dispiaciuta di non aver condiviso con Royal Delight questo successo. Mariebelle è giovane ed è giusto che prima o poi la facesse lei questa esperienza. Adesso restiamo concentrati - aggiunge Morganti, che ha replicato il terzo posto di Tokyo nella prova tecnica - e pensiamo alle prossime gare. Sono sicura che possiamo fare un'ottima gara a squadre e poi il freestyle è la mia gara preferita… incrociamo le dita"

BARLAAM SETTIMO NEI 100 DORSO S9

Simone Barlaam ha chiuso al sesto posto la gara dei 100m dorso S9 ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il 24enne milanese, che ha già conquistato l'oro nei 50 stile e l'argento nei 400 a Parigi, ha chiuso la sua gara in 1:03.76. Oro per Yahor Shchalkanau (Neutral Paralympic Athletes) in 1:00.76 con record paralimpico, argento al francese Ugo Didier (1:01.48) e bronzo per Bogdan Mozgovoi (Neutral Paralympic Athletes, 1:01.93). "Sono partito forte, poi si sono fatte sentire le fatiche nel finale. Peccato ci ho provato, già stamattina ho un po' accusato le fatiche dei giorni precedenti, purtroppo è andata così oggi. Ora cerchiamo di capire su cosa lavorare e migliorare, e per fortuna adesso abbiamo due giorni di pausa prima degli ultimi due impegni. Benzina c'è, voglia anche, e questi due giorni di riposo sicuramente mi faranno bene", ha spiegato Barlaam a fine gara.

SARA MORGANTI BRONZO NELL'EQUITAZIONE INDIVIDUALE

Sara Morganti è medaglia di bronzo dell'Equitazione nell'individuale, grado I, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, su Mariebelle, è stata preceduta dal lettone Rihards Snikus, oro, e dall'americana Roxanne Trunnell, argento.

NUOTO, BICELLI BRONZO NEI 100 DORSO S7

Seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi 2024 per Federico Bicelli. All'indomani dell'oro conquistato nei 400 stile libero S7, l'azzurro ha vinto il bronzo piazzandosi terzo nei 100 dorso, categoria S7, con il tempo di 1'12"23. La gara è stata vinta dall'ucraino Yurii Shenhur in 1'09"51 davanti al connazionale Andrii Trusov, argento in 1'10"42.

SITTING VOLLEY: ITALIA SCONFITTA 3-0 DAGLI USA, SFUMA LA MEDAGLIA

L'Italia non riesce nell'impresa e la medaglia paralimpica può attendere. Gli Stati Uniti, oggi alla Nord Paris Arena, hanno battuto nell'ultimo match del girone A le azzurre della Nazionale femminile di Sitting Volley 3-0 (25-21, 25-23, 25-15) e proseguono la loro corsa sognando il tris paralimpico. La formazione a stelle e strisce, infatti, ha vinto le ultime due edizioni ed è salita sempre sul podio dalla prima edizione giocata ad Atene 2004. La Nazionale tricolore, invece, va alla finale per il quinto e sesto posto e cercherà dunque di migliorare il risultato ottenuto a Tokyo 2020 (sesto posto finale). Appuntamento a domani 4 settembre alle ore 18 (Diretta Rai 2), quando Bosio e compagne scenderanno in campo contro la Slovenia, giunta terza nella pool B.

LEGNANTE: "CONTENTA DI AVER CONFERMATO L'ARGENTO DI TOKYO"

"Lanciare senza vedere è davvero complicato perché non si hanno punti di riferimento, in più purtroppo non ho una stabilità nel gesto che mi permette di superare i 40 metri come faccio spesso in allenamento. Sono però contenta di essere riuscita a confermare l'argento di Tokyo, anche perché prima del Giappone alle Paralimpiadi non avevo mai vinto una medaglia nel disco". Così Assunta Legnante dopo l'argento nel lancio del disco categoria F11 - Certo stabilizzandomi su certe misure risultati come questo non sono che la logica conseguenza. Anzi pensavo di soffrire di più la tensione del pubblico e della confusione, ma mi sono accorta che dopo 35 anni riesco a dissociarmi dalla situazione e vivere il 'qui e ora'. Ammetto che dà fastidio il secondo posto perché a separarmi dall'oro è stato poco più di 1 metro, ma sono lì e la vendetta non è ancora finita perché mi manca una gara e devo riprendermi quel titolo che ho lasciato a Tokyo nel peso." Sulla mascherina che indossava per l'occasione aggiunge: "È il risultato di un progetto con l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Gli studenti hanno fatto dei disegni che sono poi stati inseriti in un contest sui social media e sono state scelte due mascherine tra cui questa, che mostra occhi azzurri con le bandiere tricolori e che potrebbe rispettare i miei occhi, e la più significativa e forse controversa che indosserò nel peso ma non facciamo anticipazioni".

ASSUNTA LEGNANTE ARGENTO NEL DISCO

Assunta Legnante è argento nel lancio del disco categoria F11 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra ha lanciato a 38.01, superata solo dalla cinese Liangmin Zhang (39.08).

LA GUIDA DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024