Fioretto di bronzo, Bebe Vio festeggia ancora: "Siamo davvero fiere"

UN'ALTRA MEDAGLIA

Nella finalina per il terzo posto, spinte dal grande tifo sugli spalti, le azzurre hanno sconfitto Hong Kong

© Getty Images La giornata di fioretto femminile ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha regalato momenti di alta tensione e grande spettacolo. Il team azzurro, composto dalla medaglia di bronzo nella competizione individuale categoria B Beatrice Vio Grandis, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia, ha dimostrato fin dall'inizio la propria determinazione. Le azzurre si sono così giocate la medaglia di bronzo contro la squadra di Hong Kong, Cina, assicurandosi l'incontro per 45-33. Podio per la terza volta consecutiva ai Giochi Paralimpici.

Voce alle schermitrici fresche medaglia di bronzo nel fioretto a squadre ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Beatrice Bebe Vio Grandis va dritta al punto: "Coi forse non si va da nessuna parte, noi abbiamo vinto questa medaglia e siamo veramente fiere di averla vinta". Alla capitana Trigilia viene poi assegnato il compito di dedicare il bronzo conquistato: "La dedichiamo a tutte le persone che ci sono state dietro durante questo percorso. Al nostro allenatore, alle nostre società, senza di loro non eravamo qua", ma Bebe Vio Grandis ha un suggerimento: "E la dedichiamo a noi e a Tommaso che è la prima volta che vede mamma Loredana [Trigilia] in gara". Di poche parole Andreea Mogos, avvolta dall'emozione riesce solo a dire: "È stato molto bello avere il tifo a favore!".