Bronzo Khudadadi: è la prima medaglia di sempre della squadra paralimpica dei rifugiati

© Getty Images Giovedì 29 agosto è una giornata storica per Zakia Khudadadi, 25enne nata in Afghanistan che ha regalato la prima medaglia di sempre alla squadra paralimpica dei rifugiati: "Per me il bronzo è come l'oro perché sono venuta in Francia. Prima ero in Afghanistan e in Afghanistan non era possibile praticare questo sport", ha dichiarato Khudadadi a dopo aver festeggiato la sua medaglia nel para taekwondo K44, classe -47 kg.

L'atleta 25enne è stata evacuata dall'Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il potere nel suo paese nell'agosto 2021. All'epoca, Khudadadi si stava preparando a fare il suo debutto paralimpico a Tokyo 2020, dove è diventata la seconda atleta donna a rappresentare l'Afghanistan e la prima donna paralimpica del paese da Atene 2004.

Come atleta donna, Khudadadi ha subito minacce di morte in Afghanistan ed è stata evacuata da Kabul dopo la presa del potere, una settimana prima dell'inizio di Tokyo 2020, insieme al velocista Hossain Rasouli. In seguito si è stabilita a Parigi, in Francia, e ha partecipato ai Giochi Paralimpici del 2024 come unica atleta donna della squadra paralimpica dei rifugiati, composta da otto membri. Simbolicamente, è stata un'allenatrice donna, la medaglia d'argento di Rio 2016 Haby Niare, a guidarla verso lo storico podio.

"Sono così emozionata. Sono così felice perché questo è il mio sogno", ha detto Khudadadi. "Oggi ho vinto una medaglia di bronzo e sono la prima donna Paralimpica rifugiata (medagliata) al mondo. Questo per me è un sogno. E ora sono in un sogno".