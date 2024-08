Vissa fa il record italiano sui 1500 donne dopo 42 anni

PARIGI 2024

Cancellato dalla mezzofondista azzurra il primato di Gabriella Dorio con una gara magistrale che però non le regala la finale

© Getty Images Sintayehu Vissa, mezzofondista azzurra di origini etiopiche, realizza nella seconda semifinale dei 1500 metri donne alle Olimpiadi di Parigi, l'impresa di battere uno dei più vecchi primati italiani esistenti con il tempo di 3'58"11, che cancella quello realizzato dalla campionessa olimpica di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio, con 3'58"65 corso a Tirrenia il 25 agosto 1982.

Per l'atleta italiana cresciuta in Friuli, che da alcuni anni vive e si allena da professionista negli Stati Uniti, il grande crono non basta però per la finale in quanto si piazza al decimo posto di una prova velocissima vinta dall'etiope Diribe Welteji in 3'55"10, mentre l'ultimo tempo utile per passare all'atto conclusivo è il sesto della francese Agathe Guillemot con 3'56"69.

Nella prima semifinale l'altra azzurra impegnata Lodovica Cavalli è stata a sua volta eliminata con la dodicesima posizione in 4'03"59.