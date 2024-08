Tamberi suona la carica per la finale: "Sarà la gara della mia vita, tutto per quel momento"

PARIGI 2024

L'azzurro, dopo le tante difficoltà proverà a vincere una medaglia: "Ho il fuoco dentro e non vedo l'ora domani di esplodere, mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta la vita come una delle serate più belle"

"Ci siamo!!!! Domani ore 19.00 la gara della mia vita. Tutto per un giorno...Tutto per questo momento", Gianmarco Tamberi c'è, suona la carica in vista del giorno più importante: quello della finale del salto in alto di Parigi 2024. Il campione azzurro dedica un pensiero con un post sul suo profilo Instagram, a se stesso e ai tanti tifosi che lo stanno sostenendo in questi giorni difficili. L'azzurro ha strappato la qualificazione con la misura di 2,24, fallendo poi i tre tentativi successivi a 2.27, che non hanno però compromesso il suo accesso all'atto conclusivo. Un successo importante per il portabandiera azzurro, che è arrivato alla gara debilitato da alcuni problemi di salute che l'hanno portato, prima della partenza per la Francia, al pronto soccorso per un sospetto calcolo renale con febbre alta. Tamberi ha fatto di tutto per esserci e per guadagnarsi la finale. Tutto è pronto e darà il 101%, forse anche di più.

"Ho il fuoco dentro e. Poco più di 24h a quella che mi auguro con tutto il cuore r", ha detto il campione olimpico. Un pensiero poi a tutti coloro che l'hanno sostenuto dal suo arrivo a Parigi: "Grazie a tutti voi per la vicinanza, scome mai prima d'ora!!!!!! CARICHI A BESTIA!!!!!!", ha affermato con forza Gimbo. L'altista azzurro proverà non solo a far bella figura ma a, quando portò a casa la medaglia più prestigiosa, l'oro olimpico vinto nel 2021 in ex aequo con il. Una cosa e certa, tutta l'Italia tiferà per lui.

