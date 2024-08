Tamberi in finale nel salto in alto di Parigi con 2,24. Qualificato anche Sottile

PARIGI 2024

Il saltatore azzurro esorcizza i problemi della vigilia e conquista con 2,24 la finale così come Stefano Sottile. In semifinale Tecuceanu negli 800 uomini con Vissa e Cavalli nei 1500 donne

© Grana/Fidal Gianmarco Tamberi, campione olimpico di Tokyo 2020, debutta nel salto in alto dei giochi di Parigi ottenendo con la misura di 2,24 la qualificazione alla finale di sabato 10 agosto dalle 19.10, dopo essere arrivato a questa gara debilitato da alcuni problemi di salute che l'hanno portato, prima della partenza per la Francia, al pronto soccorso per un sospetto calcolo renale con febbre alta.

Per Gimbo l'entrata in gara con 2,20 superato alla prima, forse il momento più delicato di tutta la prova in quanto spesso il campione azzurro fatica a carburare specie nelle prime ore del mattino, per poi passare sempre alla prima 2,24 e fallire i tre tentativi successivi a 2.27, che non compromettono però il suo accesso all'atto conclusivo dove sicuramente potrà recuperare ulteriormente energie fondamentali.

LE DICHIARAZIONI DI TAMBERI

"Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato messaggi in questi giorni, non mi aspettavo tutto questo affetto. Sapevo che oggi sarebbe stata la gara più dura della mia vita e per assurdo sarà più facile la finale. Oggi non è andato niente, ho cercato di sprecare meno energie possibili, ma la gamba non teneva e comunque sabato sarà un'altra cosa, ogni giorno sto sempre meglio e ci tengo troppo a fare bene perché vivo da anni solo per questo e per far impazzire tutti i tifosi italiani che si aspettano tanto da me. Barshim ha avuto un crampo, l'ho aiutato ma alla fine i 2,27 li ha fatti e io no. Furlani non potevo non vederlo ieri, è un atleta straordinario e nei prossimi anni farà cose pazzesche. Chiedo scusa ai mie compagni di nazionale perché non sono riuscito a fare, da capitano, il solito discorso motivazionale che sempre faccio alla vigilia".

© Getty Images

Molto bene anche l'altro azzurroche inizia con 2,15 proseguendo con 2,20 esempre senza errori, anche lui sbagliando tre volte i 2,27 con lo stesso esito di Tamberi per la finale.

LE DICHIARAZIONI DI SOTTILE

"Sono molto contento, ho raggiunto il mio obiettivo anche se avrei preferito saltare anche i 2,27 ma mi sentivo le gambe un po' dure, forse perché mi sono svegliato presto. La pedana è buona come quella di Roma più o meno, e del resto se si sta bene conta poco perché bisogna essere in condizione e basta".

© Getty Images

Da segnalare la clamorosa eliminazione dell'argento dietro Tamberi ai Mondiali di Budapest 2023, lo statunitense Juvaughn Harrison, che si ferma a 2,20 non superando la quota successiva.

BATTERIE 800 METRI MASCHILI

Ottima prestazione nella terza batteria dell'azzurro Catalin Tecuceanu qualificato direttamente per le semifinali di venerdì 9 agosto dalle 11.30, con un facile secondo posto in 1'44"80 che gli regala il passaggio diretto, dietro al keniano Emmanuel Wanyonyi primo con 1'44"64, mentre dovrà ricorrere al ripescaggio di giovedì 8 agosto dalle 12.00 l'altro azzurro Simone Barontini, quarto nella quarta batteria con 1'46"33 nella prova vinta dall'algerino Djamel Sedjati in 1'45"84, e quindi non nei primi tre posti necessari per superare il turno.

RIPESCAGGI 1500 FEMMINILI

Nella prima batteria di recupero vola nella semifinale di domani, giovedì 8 agosto dalle 19.35, Ludovica Cavalli seconda con 4'02"46 dietro alla scatenata diciottenne etiope Dirke Haylon che fa gara da sola sin dall'inizio, prendendo sino a 40 metri di vantaggio sul gruppo dietro per poi vincere in 4'01"47, mentre viene eliminata Federica Del Buono settima con 4'06"00.

Nella seconda batteria infine, splendida e meritatissima qualificazione per le semifinali della terza azzurra, Sintayehu Vissa, che vince la sua prova in 4'06"71 dopo che ieri era stata molto sfortunata non essendo riuscita ad accedere direttamente al turno successivo, pur avendo realizzato l'eccellente crono di 4'00"69 di proprio personale e di seconda prestazione italiana di tutti i tempi.