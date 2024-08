Tamberi in gara nella finale dell'alto di Parigi ma eliminato a 2,27 

PARIGI 2024

Il campione olimpico di Tokyo 2020 scende in pedana nonostante gli ultimi problemi di salute e termina quasi subito la sua prova

Parigi 2024: alto, la gara di Tamberi finisce a 2.27 dopo una notte da incubo







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gianmarco Tamberi affronta la finale del salto in alto olimpico di Parigi in condizioni di salute molto precarie, a causa di un ennesimo attacco di colica renale subito nella scorsa notte, ma chiude la sua gara con estremo onore riuscendo a superare solamente la misura di 2.22 al terzo tentativo, per poi sbagliare tre volte 2.27, ma onorando in ogni caso l'evento a cinque cerchi terminato alla fine in undicesima posizione assoluta.

Vedi anche parigi 2024 Colica renale per Tamberi, ma "Gimbo" scende in pedana Nella competizione attualmente in corso Gimbo rinuncia alla quota di entrata di 2.17, per poi esordire con due errori molto evidenti a 2.22, non riuscendo a dare l'adeguata spinta con le gambe quando arriva sotto l'asticella, ma con una reazione di orgoglio supera piuttosto bene la misura al terzo tentativo, anche se la successiva quota a 2,27 diventa per lui un ostacolo insormontabile nella sua condizione totalmente precaria, e sbaglia ogni prova disponibile per un'evidente mancanza di forza alla base.