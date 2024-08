Stecchi eliminato nell'asta maschile con la miglior misura tra gli esclusi  

PARIGI 2024

Il primatista italiano indoor eliminato all'ultimo dopo aver cullato l'illusione della qualificazione. Coiro e Bellò non superano i ripescaggi degli 800 femminili

© Grana/Fidal Claudio Stecchi non è riuscito a qualificarsi per la finale del salto con l'asta maschile delle Olimpiadi di Parigi, che si disputerà lunedì 5 agosto dalle ore 19.00, pur avendo offerto un'eccellente prestazione che lo aveva portato a superare l'asticella a 5.40 e 5.60 al primo tentativo e poi a 5.70 alla seconda, per poi fallire tre volte i 5.75, ma la misura superata sembrava sufficiente per accedere in ogni caso all'atto conclusivo, salvo che il tedesco Bo Kanda Lita Baehre è riuscito all'ultima prova a fare meglio con 5,75 dell'azzurro relegato quindi al tredicesimo posto, primo tra gli esclusi.

Il 32enne saltatore fiorentino aveva un conto in sospeso con le Olimpiadi in quanto, nella sua prima partecipazione a Tokyo nel 2021, non era nemmeno riuscito ad entrare in gara, fallendo i tre salti di apertura a quota molto bassa, perché reduce da una stagione piena di infortuni in cui non era praticamente riuscito a gareggiare, una situazione non tanto diversa in realtà da quest'anno, anche se i problemi fisici sono stati minori rispetto a tre anni fa, ma in ogni caso era riuscito a fare solo due gare in tutto l'anno nelle ultime settimane prima dei giochi, per cui la sua va assolutamente considerata un'impresa, purtroppo non contrassegnata da quel briciolo di fortuna che avrebbe meritato.

LE DICHIARAZIONI DI STECCHI

"Sono sinceramente senza parole, ero convinto che ce l'avevo fatta ma purtroppo non è stato così, ma sono comunque molto felice e soddisfatto di me stesso in quanto ho fatto il mio stagionale e dimostrato quel che valgo. Tre anni fa a Tokyo non avevo superato nemmeno la misura di entrata, oggi è stata un'altra storia per cui la stagione va avanti con le gare post Olimpiadi e l'anno prossimo obiettivo Mondiali in Giappone, dove ho un conto in sospeso".

Nelle gare di ripescaggio della mattina degli 800 femminili, non passano alla semifinale e vengono definitivamente eliminate le due azzurre Eloisa Coiro seconda nella sua serie con 2'00"31 ed Elena Bellò terza con 2'02"91.