Sospetti maltrattamenti a cavalli, l'amazzone inglese Charlotte Dujardin deve dir addio a Parigi 2024

In grado di conquistare l'oro nel dressage individuale sia a Londra 2012 che a Rio de Janeiro 2016 a cui vanno aggiunti un titolo a squadre nell'edizione casalinga, un argento in Brasile e un bronzo a Tokyo 2020, la 39enne britannica ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di vergognarsi di quanto accaduto anche se sarebbe completamente estraneo al suo modo di allenare e insegnare ai propri allievi mettendosi a disposizione degli inquirenti.

In attesa di chiarire la posizione la Fei (Federazione Internazionale degli Sport equestri) ha annunciato la sospensione provvisoria dell'atleta inglese con effetto immediato dalla data di notifica, il 23 luglio 2024, costringendola così a saltare l'appuntamento a cinque cerchi. Un provvedimento che in realtà si aggiunge a quello già patito agli Europei 2019 quando Dujardin venne squalificata per aver trovato del sangue sul proprio cavallo.

Britain's joint-most decorated female Olympian Charlotte Dujardin has pulled out of all competitions, including the Paris Olympic Games, due to an investigation by the Equestrian's Governing Body over an Instagram video showing an "error of judgement" in a coaching session pic.twitter.com/NI5BEYfcV9