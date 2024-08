Parigi 2024, Volley maschile: l’Italia supera anche la Polonia e fa tre su tre nel girone

PARIGI 2024

Gli azzurrisi impongono 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-20) e stravincono il gruppo B: ora il Giappone ai quarti

© Getty Images L’Italvolley maschile fa tre su tre nel gruppo B del torneo di pallavolo delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri, dopo aver battuto Brasile ed Egitto, trionfano anche contro la Polonia con il punteggio di 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-20). Dopo un leggero avvio in sordina, i ragazzi di De Giorgi sono autori di una prova magistrale, con Michieletto e Romanò che salgono in cattedra: ora per l’Italia c’è il Giappone ai quarti di finale.

Tris dell’Italvolley maschile nel girone B a Parigi 2024: dopo Brasile ed Egitto anche la Polonia va ko. Nell’avvio del primo parziale gli azzurri sono costretti a inseguire, con gli avversari che approfittano di svariati errori in battuta di Giannelli e compagni. Sul 10-10 Alessandro Michieletto inizia ad alzare il livello di gioco, con un paio di punti strappati a muro e in attacco. Nella seconda parte Romanò fa il resto, con due Ace magistrali e un attacco che trascina l’Italia verso il 25-15 dell’1-0. La situazione si ribalta all’inizio del secondo set, con la Polonia che sbaglia in battuta e l’Italvolley prova ad allungare sul 10-8. Gli azzurri scappano via grazie anche a un blackout polacco con Giannelli in battuta, ma sul 20-14 gli avversari rientrano: break importante nel segno di Semeniuk, stoppato solamente da un grande muro di Galassi: l’Ace di Romanò manda in archivio il set, vinto nuovamente dall’Italia con il punteggio di 25-18. La terza partita è indubbiamente la più equilibrata: i polacchi iniziano a lavorare meglio in difesa, andando poi a colpire con un Leon che sale in cattedra. Le due squadre arrivano cariche di tensione al 20-20, con un Romanò che tiene a galla i suoi. Lavia commette due errori di troppo in battuta e in attacco, con la Polonia che con cinismo accorcia le distanze con il 26-24 finale. Nel quarto e ultimo set c’è un uomo solo al comando: Yuri Romanò. L’azzurro fa punto in ogni modo possibile, con i suoi attacchi che sono indifendibili per i polacchi. L’Italia vince il parziale 25-20, assicurandosi il quarto di finale contro il Giappone.