Parigi 2024, Panatta: "Che dispiacere per Sinner, era tra i favoriti"

Arrivano le prime reazioni a caldo al clamoroso forfait di Jannik Sinner, che non prenderà parte ai Giochi olimpici di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Due leggende del tennis azzurro come Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli si sono detti particolarmente dispiaciuti per l'assenza di un atleta che ambiva ad arrivare in fondo al torneo: "È un peccato, era uno dei papabili per la medaglia d'oro - le parole di Panatta a Lapresse -. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo".