Parigi 2024, Malagò: "Sinner? Certi che non potesse giocare"

A margine dell'inaugurazione di Casa Italia per i Giochi olimpici di Parigi 2024, Giovanni Malagò ha parlato della spedizione azzurra e del forfait di Sinner. "Da domani si comincia, con gioie e dolori, emozioni, sofferenze e felicità - ha spiegato il presidente del Coni -. Penso che l'Italia si presenti con un percorso alle spalle che da Tokyo ha ribadito la consapevolezza di quello che siamo e del peso specifico che abbiamo nel mondo e in Europa". "La rinuncia di Jannik? Il rammarico c'è, il dispiacere c'è: e' innegabile ed è inutile essere ipocriti o falsi - ha aggiunto in relazione all'assenza del numero uno al mondo del tennis -. Al tempo stesso, abbiamo la certezza dell'assoluta impossibilità di Sinner di partecipare al torneo".