Parigi 2024: Khelif presenta denuncia per cyberbullismo. Sarà portabandiera dell'Algeria

Lo ha annunciato il legale della pugile algerina, oro nei 66 kg

Il legale ha aggiunto di aver "depositato oggi una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l'incitamento all'odio on line presso la procura di Parigi". Khelif sarà la portabandiera dell'Algeria nella cerimonia di chiusura dei sarà affiancata da Djamel Sedjati, mezzofondista medaglia di bronzo in questa edizione.