Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 9 agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici in tempo reale: si viaggia verso la chiusura

Parigi 2024, tutte le medaglie azzurre ai Giochi



























































12:22: PIATTAFORMA: GIOVANNINI E LARSEN IN SEMIFINALE

Riccardo Giovannini (387.65) e Andreas Sargent Larsen (369.50) si sono qualificati entrambi per la semifinale della piattaforma uomini, rispettivamente con il 15° e il 16° tempo.

12:05 NUOTO ARTISTICO: CERRUTI HA LA FEBBRE, ITALIA RINUNCIA AL DOPPIO

Linda Cerruti ha la febbre, l'Italia rinuncia alla prova di doppio nel nuoto artistico ai Giochi di Parigi. L'azzurra, plurimedagliata mondiale ed europea, che avrebbe dovuto gareggiare in coppia con Lucrezia Ruggiero, non è in condizioni di scendere in acqua. Cerruti, che è risultata negativa al covid, non è sostituibile e quindi la Fin ha dovuto rinunciare alla prova.

12:01 ATLETICA: NIGERIA SQUALIFICATA, ITALIA IN FINALE NELLA STAFFETTA 4X400 UOMINI

La staffetta maschile 4x400 metri, argento ai campionati europei di Roma, composta da Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio e Edoardo Scotti, è stata ripescata dopo la squalifica della Nigeria e si qualifica così per la finale.

11:50 ATLETICA: NIENTE FINALE NEGLI 800 M PER CATALIN TECUCEANU

A Catalin Tecuceanu non è riuscita l'impresa di qualificarsi per la finale degli 800 metri maschili. Il 24enne mezzofondista romeno naturalizzato italiano ha chiuso la sua batteria al terzo posto in 1:45.38, tempo non sufficiente per accedere al ripescaggio.

11:38 GINNASTICA ARTISTICA: FARFALLE PRIME DOPO PRIMA ROTAZIONE

Non deludono le Farfalle azzurre della ginnastica ritmica impegnate nelle qualificazioni. Le azzurre (Difficoltà corpo libero 9.7, Difficoltà attrezzo 12.6, Artistico 8.450, Esecuzione 7.450) hanno chiuso al primo posto dopo la prima rotazione con un fantastico 38.200.

11:34 CANOA: CARLO TACCHINI VOLA IN FINALE NEL C1 1000M

Dopo la storica medaglia d'argento ottenuta nella Canoa 500 metri in coppia con l'altro piemontese, Gabriele Casadei, altro grande traguardo per Carlo Tacchini che ha chiuso al quarto posto la sua semifinale e si è qualificato per la finale del C1 1000m uomini.

11.28 LOTTA, CHAMIZO SCONFITTO AL PRIMO TURNO

Frank Chamizo viene sconfitto da Yones Emamichoghaei per 9-4 nella lotta libera maschile -74 kg. Qualora l’iraniano dovesse riuscire ad arrivare in finale l’azzurro verrebbe inserito nel tabellone di ripescaggio per un bronzo.

11:21 ATLETICA, ANCHE L'ITALIA MASCHILE MANCA LA FINALE NELLA STAFFETTA 4X400

Dopo le ragazze, anche i ragazzi della staffetta 4x400 (Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti) mancano l'accesso alla finale. Per gli azzurri nono tempo complessivo (3'00"26) e primi degli esclusi nonostante un'ottima prova.

11:20 TAEKWONDO: SIMONE ALESSIO PARTE BENE NEI -80 KG

Partono bene l'Olimpiadi di Simone Alessio, impegnato nel taekwondo -80 kg. L'azzurro si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto 2-0 (6-0, 3-1) il kazako Toleugali. Ora l’iraniano Barkhourdari.

11:12: PIATTAFORMA: LARSEN 12°, GIOVANNINI 15° DOPO 3° TUFFO

Andreas Sargent Larsen (12° posto) e Riccardo Giovannini (15°) sono in piena corsa per un posto in semifinale nella piattaforma maschile dopo tre tuffi (si qualificano i primi 18).

10:57 ATLETICA, NIENTE FINALE PER L'ITALIA NELLA STAFFETTA 4X400 DONNE

L'Italia (Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan e Alice Mangione) ha chiuso al quinto posto (3'26"50) la sua batteria nella staffetta 4x400 donne e ha mancato l'accesso alla finale.

10:49 PIATTAFORMA: LARSEN 13°, GIOVANNINI 15° DOPO 2° TUFFO

Andreas Sargent Larsen risale al 13° posto dopo il secondo tuffo nei preliminari della piattaforma maschile con un punteggio complessivo di 131.70. Riccardo Giovannini scende al 15°(128.90).

10:23 PIATTAFORMA: GIOVANNINI 12°, LARSEN 22° DOPO 1° TUFFO

Riccardo Giovannini è 12° dopo il primo tuffo nei preliminari della piattaforma maschile con un buon 70.40. Più indietro Andreas Sargent Larsen, solo 22° (62.40).

10:00 GINNASTICA RITMICA, È IL GIORNO DELLE FARFALLE

Hanno preso il via le qualificazioni della prova a squadre di ginnastica ritmica. Le Farfalle azzurre scenderanno in pedana come dodicesime.

9:30 TUFFI: TRA POCO AL VIA I PRELIMINARI DELLA PIATTAFORMA MASCHILE

Partiranno tra poco i preliminari della piattaforma al maschile. L'Italia si presenta con due atleti, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini: obiettivo semifinali. Nel primo pomeriggio grande attesa per Chiara Pellacani nella finale dal trampolino tre metri.

9:21 NUOTO, 10 KM FONDO: RASOVSZKY D'ORO, QUARTO ACERENZA. NONO PALTRINIERI

Alle Olimpiadi di Parigi Domenico Acerenza ha chiuso al quarto posto la gara dei 10 km di nuoto di fondo. Nelle acque della Senna oro all'ungherese Kristof Rasovszky, argento al tedesco Oliver Klemet, bronzo all'altro ungherese David Betlehem. Nono Gregorio Paltrinieri, crollato negli ultimi metri.



9:10 NUOTO, 10 KM FONDO: RASOVSZKY IN TESTA, PALTRINIERI QUINTO MA VICINO

Rasovszky in testa a un giro dalla fine, Paltrinieri ora quinto.



8:10 NUOTO, 10 KM FONDO: AZZURRI NEL GRUPPETTO DI TESTA

Paltrinieri e Acerenza nel gruppo di testa dopo il secondo giro della 10 km di nuoto di fondo.



7:38 NUOTO, 10 KM FONDO: PALTRINIERI E ACERENZA IN ACQUA

Gregorio Paltrinieri, bronzo a Tokyo, e Domenico Acerenza, sono i due azzurri impegnati nella 10 km di nuoto di fondo maschile. La gara ha preso il via alle 7.30.

IL PROGRAMMA DI OGGI