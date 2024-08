Da Paltrinieri nel nuoto di fondo a Raffaeli nella ginnastica artistica: il calendario olimpico di venerdì 9 agosto

PARIGI 2024

Il fuoriclasse carpigiano cercherà il tris nella 10 chilometri in acque libere, mentre la 20enne marchigiana proverà a confermare il primo posto nelle qualificazioni del concorso generale individuale

© Getty Images Terz'ultima giornata di gare carico di aspettative per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ad aprire le danze saranno Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che chiuderanno il programma del nuoto in acque libere puntando a cogliere un doppio podio nella 10 chilometri maschile. Grande attesa anche per Sofia Raffaeli che, dopo aver dominato il concorso generale individuale di ginnastica ritmica, proverà a ripetersi in finale per puntare all'oro insieme a Milena Baldassari.

Giornata particolarmente stuzzicante anche dal fronte delle arti marziali con Simone Alessio che cercherà di cancellare la delusione di Tokyo 2020 provando a cogliere direttamente il podio nella categoria -80 chilogrammi di taekwondo; mentre Frank Chamizo affronterà la sua terza Olimpiade nella lotta libera dopo aver rischiato di esser escluso a causa di una decisione arbitrale discutibile nel torneo di qualificazione.

Altre chance di medaglia arrivano dal sollevamento pesi dove Antonino Pizzolato proverà a bissare il bronzo di Tokyo nella categoria -89 chilogrammi così come dal volley dove i ragazzi di Ferdinando De Giorgi si troveranno di fronte agli Stati Uniti per la finale 3°/4° posto. A chiudere il cerchio ci penserà Chiara Pellacani che ha centrato la finale dal trampolino da 3 metri nei tuffi con il terzo punteggio in semifinale così come Nadia Battocletti che cercherà di replicare quanto fatto nei 5000 metri nel corso della prova dei 10.000.

CALENDARIO VENERDI' 9 AGOSTO (gare con italiani in neretto)

07:30 NUOTO DI FONDO - maschile 10 km: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

09:00 GOLF - femminile 3°giro: Alessandra Fanali

09:00 (a partire da) TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, incontri di qualificazione

09:10 TAEKWONDO - maschile -80 kg qualificazioni: Simone Alessio

10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo a squadre maschili

10:00 (a partire da) ATLETICA

Staffetta 4 x 400 m - femminile 1° turno

Staffetta 4 x 400 m – maschile 1° turno

100 m ostacoli – femminili semifinali

800m – maschili semifinali

Eptathlon – femminile salto in lungo

Eptathlon – femminile lancio del giavellotto

10:00 TUFFI - maschile piattaforma 10 m qualificazioni: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

10:00 GINNASTICA RITMICA - concorso generale a squadre qualificazioni: Italia

10:05 ATLETICA - femminile eptathlon salto in lungo: Sveva Gerevini

10:15 ARRAMPICATA SPORTIVA – maschile Boulder & Lead finale*

10:30 (a partire da) CANOA VELOCITA’

C1 200m – femminile semifinali

K2 500m – femminile semifinali

K2 500m – maschile semifinali

C1 200m – femminile finale B

K2 500m – femminile finale B

C1 200m – femminile finale A*

K2 500m – femminile finale A*

K2 500m – maschile finale B

K2 500m – maschile finale A*

10:40 ATLETICA - femminile 4×400 m batterie: Italia

11:00 (a partire da) LOTTA

Stile libero, 57 kg – ripescaggi

Stile libero, 86 kg – ripescaggi

Femminile, 57 kg – ripescaggi

Stile libero, 74 kg – ottavi e quarti di finale

Stile libero, 125 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 62 kg – ottavi e quarti di finale

11:20 ATLETICA - femminile eptathlon lancio del giavellotto: Sveva Gerevini

11:30 LOTTA LIBERA - maschile 74 kg ottavi: Frank Chamizo

11:30 CANOA - maschile C1 1000 m semifinali: Carlo Tacchini

11:30 ATLETICA - maschile 800 m semifinali: Catalin Tecuceanu, Simone Barontini

12:50 LOTTA LIBERA - maschile 74 kg quarti: eventuale Frank Chamizo

13:00 PALLANUOTO - maschile semifinale 5°/8° posto: Italia-Spagna

13:00 PENTATHLON MODERNO - maschile individuale semifinali: Matteo Cicinelli, Giorgio Malan

13:40 CANOA - maschile C1 1000 m finale B: eventuale Carlo Tacchini

13:50 CANOA - maschile C1 1000 m finale A: Carlo Tacchini

14:00 (a partire da) CICLISMO SU PISTA

Velocità – femminile qualificazioni

Velocità – maschile semifinali

Velocità – femminile 32mi di finale

Velocità –femminile 32mi di finale – ripescaggi

14:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, finale per il bronzo

14:00 CICLISMO SU PISTA - femminile sprint qualificazioni: Sara Fiorin, Miriam Vece

14:30 GINNASTICA RITMICA concorso generale individuale finale: eventuale Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli

14:30 (a partire da) TAEKWONDO – -67kg – femminile/-80kg – maschile, quarti di finale/semifinali

14:40 TAEKWONDO maschile -80 kg quarti: eventuale Simone Alessio

14:48 CICLISMO SU PISTA - femminile sprint trentaduesimi: eventuali Sara Fiorin, Miriam Vece

15:00 PESI - maschile 89 kg: Antonino Pizzolato

15:00 TUFFI - femminile trampolino 3 m finale: Chiara Pellacani

15:00 CALCIO – femminile finale per il bronzo (1 partita)

15:38 CICLISMO SU PISTA - femminile sprint ripescaggi trentaduesimi: eventuali Sara Fiorin, Miriam Vece

16:00 BREAK DANCE - femminile qualificazioni B-girls: Antilai Sandrini

16:00 VOLLEY - maschile finale bronzo: Italia-Stati Uniti

16:24 TAEKWONDO - maschile -80 kg semifinali: eventuale Simone Alessio

16:30 PALLAMANO – maschile, semifinali (1 partita)

17:30 BASKET (fase finale) – femminile, semifinale

18:00 PALLANUOTO - maschile semifinale 5°/8° posto

18:00 (a partire da) CICLISMO SU PISTA

Madison - femminile finale

Velocità – femminile sedicesimi di finale

Velocità – maschile finali

Velocità – femminile sedicesimi di finale ripescaggi

18:00 CALCIO – maschile, finale per l’oro

18:09 CICLISMO SU PISTA - femminile Madison finale: eventuali Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini

18:15 LOTTA

Stile libero, 74 kg – semifinali

Stile libero, 125 kg – semifinali

Femminile, 62 kg – semifinali

Stile libero, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 86 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

18:15 LOTTA LIBERA - maschile 74 kg semifinali: eventuale Frank Chamizo

19:00 (a partire da) ATLETICA

400m – femminile finale

10.000 m – femminile finale

Eptathlon – femminile 800 m

Staffetta 4 x 100 m – femminile finale

Lancio del peso – femminile finale

400 m ostacoli – maschile finale

Staffetta 4 x 100 m - maschile finale

Salto triplo – maschile finale

19:10 CICLISMO SU PISTA - femminile sprint sedicesimi: eventuali Sara Fiorin, Miriam Vece

19:30 ATLETICA - femminile 4×100 m finale

19:30 SOLLEVAMENTO PESI – 71 kg – donne

19:30 NUOTO ARTISTICO - duo programma tecnico: Linda Cerrutti, Lucrezia Ruggiero

19:30 (a partire da) TAEKWONDO

-67kg – femminile/-80kg – maschile, ripescaggi

-67kg – femminile/-80kg – maschile, finale per il bronzo

-67kg – femminile, finale per l’oro*

-80kg – maschile, finale per l’oro*

19:35 PALLANUOTO - maschile semifinale 1°/4° posto

19:40 TAEKWONDO - maschile -80 kg ripescaggi: eventuale Simone Alessio

19:45 ATLETICA - maschile 4×100 finale: eventuale Italia

19:58 CICLISMO SU PISTA - femminile sprint ripescaggi sedicesimi: eventuali Sara Fiorin, Miriam Vece

20:00 HOCKEY SU PRATO – femminile, finale per l’oro

20:00 BREAK DANCE - femminile quarti di finale B-girls: eventuale Antilai Sandrini

20:10 ATLETICA - maschile salto triplo finale: Andy Diaz

20:15 ATLETICA - femminile eptathlon 800 m: Sveva Gerevini

20:35 TAEKWONDO - maschile -80 kg finale bronzo: eventuale Simone Alessio

20:50 LOTTA LIBERA - femminile 57 kg finali bronzo

20:55 ATLETICA - femminile 10.000 m finale: Nadia Battocletti

21:00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro e Finale per il bronzo maschile o femminile

21:00 BASKET (fase finale) – Donne, semifinale

21:14 BREAK DANCE - femminile finale bronzo B-girls: eventuale Antilai Sandrini

21:14 BREAK DANCE - femminile finale oro B-girls: eventuale Antilai Sandrini

21:15 LOTTA LIBERA - femminile 57 kg finale oro

21:30 PALLAMANO – maschile, semifinali (1 partita)

21:30 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, finale

66kg – donne, finale

71kg – finale maschile

92kg – finale maschile

21:39 TAEKWONDO - maschile -80 kg finale oro: eventuale Simone Alessio