Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 5 agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano nel vivo: al via la seconda settimana

Parigi 2024, tutte le medaglie azzurre ai Giochi











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

12:32 TIRO A VOLO, SKEET A SQUADRE MISTE: BACOSI/ROSSETTI IN FINALE PER L'ORO!

Grande impresa della coppia italiana formata da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nello skeet a squadre miste, che ha chiuso al comando il turno di qualificazione (149/150) e si è conquistata la chance di giocarsi la medaglia d'oro nella finale a due con gli Stati Uniti (secondo con 148/150). Comunque vada sarà la 23esima medaglia per la spedizione azzurra a Parigi.

12:25 ATLETICA, SALTO CON L'ASTA FEMMINILE: BRUNI E MOLINAROLO IN FINALE!

Finale conquistata per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l'asta femminile. Le due azzurre hanno saltato 4.55 senza errori e hanno chiuso in testa i rispettivi gruppi di qualificazione.

12:24 GINNASTICA ARTISTICA, PARALLELE: ORO AL CINESE ZOU

È andato a Zou Jingyuan l'oro nella finale delle parallele: il cinese ha ottenuto lo straordinario punteggio di 16.200, battendo l'ucraino Kovtun (15.500) e il giapponese Oka (15.300).

12:18 ATLETICA, MANGIONE QUINTA IN BATTERIA NEI 400 METRI FEMMINILI

Solo quinto posto per Alice Mangione nella terza batteria dei 400 metri femminili: l'azzurra ha chiuso in 51''60 e il suo tempo non è tra quelli direttamente ripescabili per le semifinali. Dovrà eventualmente passare dal turno di ripescaggio.

12:14 TUFFI, PIATTAFORMA 10 M FEMMINILE: JODOIN DI MARIA E BIGINELLI IN SEMIFINALE

Si sono qualificate per la semifinale della piattaforma 10 metri le due azzurre Sarah Jodoin Di Maria (11esima col punteggio di 286.10) e Maia Biginelli (18esima col punteggio di 277.0), in un turno preliminare ampiamente dominato dalle cinesi Quan e Chen.

11:40 TIRO A VOLO, SKEET A SQUADRE MISTE: BACOSI/ROSSETTI AL COMANDO DOPO DUE TURNI

C'è la coppia italiana formata da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti al comando nelle qualificazioni dello skeet a squadre miste, dopo due turni. Gli azzurri sono a quota 99 piattelli centrati su 100, alle loro spalle Francia, Corea del Sud e Stati Uniti a quota 98/100. Al momento ottava piazza per l'altra coppia azzurra Bartolomei/Cassandro (96/100). Alle 12 il terzo e ultimo turno: le prime due coppie andranno poi a tirare per l'oro, la terza e la quarta per il bronzo.

11:10 ATLETICA, ANCHE MURARO FUORI DALLA SEMIFINALE NEI 400 OSTACOLI FEMMINILI

Anche Alice Muraro è rimasta fuori dalla semifinale nei 400 ostacoli femminili: l'azzurra ha chiuso al settimo posto la sua batteria di ripescaggio (54''91).

11:03 ATLETICA, SARTORI QUINTA IN BATTERIA DI RIPESCAGGIO NEI 400 OSTACOLI FEMMINILI: NIENTE SEMIFINALE

Nulla da fare invece per Rebecca Sartori, che ha chiuso al quinto posto la sua batteria di ripescaggio nei 400 ostacoli femminili (55''44): l'azzurra resta fuori dalle semifinali.

10:53 ATLETICA, FOLORUNSO VINCE LA SUA BATTERIA DI RIPESCAGGIO NEI 400 OSTACOLI FEMMINILI: È SEMIFINALE

Ayomide Folorunso ha vinto la sua batteria di ripescaggio dei 400 ostacoli femminili in 55''07 e si è guadagnata l'accesso alle semifinali.

10:40 ATLETICA, SIBILIO QUARTO IN BATTERIA NEI 400 OSTACOLI MASCHILI: È SEMIFINALE

Quarta posizione finale per Alessandro Sibilio nella sua batteria dei 400 metri a ostacoli maschili: il suo 48''43 gli basta per volare direttamente in semifinale senza dover passare dalle gare di ripescaggio.

10:15 ATLETICA: BONGIORNI, KADDARI E RE RINUNCIANO AI RIPESCAGGI

Anna Bongiorni (anche reduce da qualche problema di ordine fisico) e Dalia Kaddari rinunciano al ripescaggio dei 200 metri, per concentrarsi sull'appuntamento con la staffetta. Medesima scelta per Davide Re, che rinuncia al ripescaggio dei 400 in attesa di valutazione medico sanitaria. Stamattina in gara sette azzurri: Alessandro Sibilio nelle batterie dei 400 ostacoli, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nelle qualificazioni dell'asta, primo turno dei 400 per Alice Mangione, ripescaggi nei 400hs per Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori.

10:00 PISTOLA: ORO ALLA CINA CON LI YUEHONG

Il cinese Li Yuehong ha vinto la medaglia d'oro nella pistola automatica da 25 metri alle Olimpiadi di Parigi con il punteggio totale di 32 punti nella finale a sei. Medaglia d'argento al coreano Cho Yeongjae con 25 punti, bronzo all'altro cinese Wang Xinjie con 23 punti. Li era stato bronzo sia alle Olimpiadi di Rio 2016 che a Tokyo 2020. Sesto posto per l'italiano Massimo Spinella con 10 punti.

09:52 PISTOLA: SPINELLA SESTO

Niente da fare per Massimo Spinella che esce nella finale della pistola 25 metri e finisce al sesto posto. L'azzurro chiude con 11 bersagli.

9:31 TRIATHLON: ORO ALLA GERMANIA, ITALIA SESTA

La Germania ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024, con il tempo totale di 1 ora 25 minuti e 39 secondi. Medaglia d'argento alla Gran Bretagna e bronzo agli Stati Uniti al termine di una gara equilibratissima e risolta solo in volata. Lusinghiero il sesto posto dell'Italia, con il tempo di 1h27'11". I quattro azzurri Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser sono rimasti nelle posizioni di vertice per quasi tutta la gara, cullando a lungo anche il sogno di una storica medaglia.



8.40 TIRO A SEGNO: ALLE 9.30 FINALE CON SPINELLA

Alle 9.30 Massimo Spinella punta a una medaglia nella finale a sei nella pistola automatica dai 25 metri. L'azzurro ha ottenuto il quinto miglior punteggio (586/600-19x) nelle qualificazioni.



8:30 AL VIA LA GARA DI TRIATHLON STAFFETTA MISTA: QUATTRO AZZURRI IN GARA

Ha preso il via regolarmente con la prova di nuoto la staffetta mista di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli atleti si sono tuffati nella Senna, dopo giorni di incertezza sulla qualità dell'acqua nel canale parigino da tempo inquinato. Domenica sera gli organizzatori hanno deciso di tenere regolarmente l'evento di oggi con le frazioni di nuoto nella Senna. Per l'Italia sono impegnati Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser.