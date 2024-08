Parigi 2024, grande rimonta dell'Italvolley: batte il Giappone e vola in semifinale

PARIGI 2024

Dopo i primi due set persi, gli azzurri reagiscono e passano al tiebreak

Parigi 2024, Volley: le immagini del quarto di finale Italia-Giappone



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una partita folle consegna le semifinali del torneo olimpico del volley maschile all'Italia. Gli azzurri, infatti, rischiano grosso contro il Giappone. I quarti iniziano con l'Italvolley sotto di due set e un Ishikawa semplicemente straripante. Michieletto e compagni arrivano a un passo dalla sconfitta nel terzo set, salvo poi risollevarsi e portare la sfida al quinto. Qui è decisivo Russo, coi punti della vittoria e il 17-15. L'Italia vince 3-2 e aspetta la sua rivale.

Prosegue la caccia al primo oro olimpico per l'Italvolley al maschile, seppur con un enorme brivido. I quarti di finale contro il Giappone, infatti, si rivelano tutt'altro che una passeggiata per gli azzurri, che rischiano l'eliminazione a più riprese prima dell'apoteosi finale nel quinto set. Michieletto e compagni trionfano col punteggio di 3-2: 20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15 i parziali. Il match si mette subito male per un'Italia poco compatta e, nei primi due set, poco efficace a muro. Ishikawa e Nishida approfittano delle difficoltà difensive degli azzurri e di un approccio tutt'altro che centrato alla sfida, indirizzando il primo set verso il trionfo del Giappone: 25-20 il parziale che fa venire i brividi agli azzurri. La reazione è flebile e, nel secondo set, i nostri rivali continuano a spingere come se nulla fosse accaduto. Ishikawa vive una giornata magica, che lo porterà a segnare 32 punti complessivi e giustificare appieno l'investimento fatto su di lui dalla Sir Safety Perugia, e la formazione asiatica non sbaglia un colpo. L'Italia, di contro, c'è e non c'è: 25-23 e tutto in bilico. Il terzo set è quello degli autentici brividi, visto che il Giappone arriva fino al 24-21 e si vede annullare svariati match point. Sembrerebbe il preludio alla fine, invece ecco emergere l'orgoglio. L'Italia vince 27-25 e sfrutta questo aumento nella fiducia per bissare nel quarto set (26-24). Tutto è di nuovo in parità, e il quinto parziale è ricchissimo di ribaltoni. Il Giappone si vede annullare l'ennesimo match point, poi entra in gioco Russo: muro del 16-15 e tocco vincente per il 17-15 che chiude i giochi. L'Italia è in semifinale, coi 24 punti di Michieletto e i 19 del duo Lavia-Romanò: ora Francia o Germania.