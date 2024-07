Parigi 2024, tutti i risultati di oggi LIVE

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano nel vivo: tutti i risultati del seconda giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

Martinenghi da applausi: campione olimpico nei 100 rana











































23:21 TENNIS, DOPPIO MASCHILE: PERDE LA COPPIA BOLELLI/VAVASSORI

Bolelli/Vavassori perdono contro Carreno Busta/Granollers 6-2, 6-7, (7-10). Vittoria a sorpresa della coppia spagnola nel doppio maschile.

22:49 GINNASTICA ARTISTICA, BENE L'ITALIA

Spettacolari qualificazioni per l'Italia femminile della ginnastica artistica. Le Fate hanno chiuso la sessione al secondo posto con 166.861 dietro agli USA (172.296) e davanti a Cina (166.628) e Brasile (166.499). In finale a squadre anche Giappone (162.196), Canada (161.563), Gran Bretagna (160.830) e Romania (159.497). Per quanto riguarda i singoli attrezzi, Alice D'Amato sarà in tre finali di specialità: parallele, trave e corpo libero. Manila Esposito invece in due finali: trave e corpo libero. Entrambe saranno in finale nel concorso generale individuale.

22:37 SPADA UOMINI: ORO AL GIAPPONESE KANO

E' Koki Kano il campione olimpico nella spada uomini a Parigi 2024. Il giapponese ha battuto in finale l'idolo di casa Borel. Terzo l'egiziano Mohamed Elsayed. Per il Giappone è il primo oro individuale nella storia della scherma.

22:18 FIORETTO FEMMINILE, DOPPIETTA USA

Lee Kiefer vince la finale tutta Usa contro la connazionale Lauren Scruggs e si aggiudica l'oro nel fioretto femminile. Chiude il podio la canadese Eleanor Harvey.

21:54 NUOTO, 100 RANA UOMINI: ORO DI MARTINENGHI

Primo oro per l'Italia a Parigi 2024. Un incredibile Nicolò Martinenghi ha vinto la finale dei 100 rana con una vasca di ritorno spettacolare. Martinenghi ha vinto col tempo di 59″03, secondo posto ex aequo per l'americano Adam Peaty e il britannico Nic Fink con 59″05.

21:40 NUOTO, 100 DORSO UOMINI: CECCON IN FINALE

Thomas Ceccon non sbaglia e centra il pass per la finale dei 100 dorso grazie a una vasca di ritorno super. L'azzurro ha chiuso la prima semifinale al primo posto (52″58). Questi i finalisti dei 100 dorso maschile: Xu, Ceccon, Ndoye-Brouard, Coetze, Murphy, Christou, Morgan, Gonzalez de Oliveira.

21:27 NUOTO, 100 RANA DONNE: PILATO IN FINALE, OUT ANGIOLINI

Benedetta Pilato ha centrato il pass per la finale dei 100 rana col settimo tempo. Niente finale invece per Lisa Angiolini, prima delle escluse. Queste le finaliste dei 100 rana donne: Smith, McSharry, King, Tang, Zmushka, Evans, Pilato, Jefimova.

21:19 TENNIS, ARNALDI AI SEDICESIMI

Missione compiuta anche per Matteo Arnaldi nel singolare maschile di tennis. L'azzurro ha battuto Arthur Fils in due set (6-4 6-7). Ai sedicesimi se la vedrà col vincente tra il canadese Raonic ed il tedesco Koepfer.

21:18 FIORETTO DONNE, NIENTE BRONZO PER LA VOLPI

Si chiude senza medaglie la seconda giornata della scherma italiana a Parigi 2024. Nella finale per il terzo posto nel fioretto individuale donne, Alice Volpi ha perso 15-12 contro la canadese Eleanor Harvey, che si è dunque aggiudicata la medaglia di bronzo.

21:10 NUOTO, 200 SL UOMINI: NIENTE FINALE PER MEGLI E RAGAINI

Filippo Megli chiude al settimo posto la semifinale dei 200 stile libero al settimo posto e manca l'accesso alla finale. Stessa sorte per il giovane Alessandro Ragaini nella seconda semifinale. Anche per lui settimo posto e niente finale. Questi i finalisti dei 200 sl: Popovici, Scott, Hobson, Maertens, Giuliani, Rapsys, Richards, Matsumoto.

20:51 FIORETTO DONNE, VOLPI IN PEDANA PER IL BRONZO

Alice Volpi in pedana contro la canadese Eleanor Harvey per la medaglia di bronzo nel fioretto donne.

20:50 NUOTO, 100 FARFALLA DONNE: ORO ALL'AMERICANA HUSKE

L'americana Huske ha vinto la medaglia d'oro nei 100 farfalla davanti alla connazionale Walsh, argento, e alla cinese Zhang, bronzo.

20:43 NUOTO, RAZZETTI QUINTO NELLA FINALE DEI 400 MISTI

Ai Giochi di Parigi 2024, Alberto Razzetti è quinto nella finale dei 400 misti di nuoto. Vittoria del francese Leon Marchand con 4'02"95. Argento per Tomoyuki Matsushita, giovanissimo giapponese con 4'08"62, bronzo per lo statunitense Carson Foster con 4'08". Razzetti ha chiuso in 4'09"38.

19:51 FIORETTO FEMMINILE, VOLPI KO: SI BATTERA' PER IL BRONZO

A Parigi 2024 termina la corsa di Alice Volpi per l'oro nel fioretto femminile. L'azzurra si arrende 15-10 all'americana Kiefer. La Volpi si batterà dunque per la medaglia di bronzo contro la canadese Harvey. Kiefer invece si giocherà il secondo oro olimpico individuale di fila contro la connazionale Scruggs.

19:00 SKATEBOARD, STREET DONNE: ORO AL GIAPPONE

Coco Yoshizawa si è aggiudicata l'oro nello skateboard street donne. Argento all'altra nipponica Liz Akama, bronzo alla brasiliana Rayssa Leal.

18:51 JUDO DONNE 52 KG: ORO ALL'UZBEKA KELDIYOROVA

La uzbeka Keldiyorova ha conquistato l'oro nel Judo donne 52 kg battendo in finale la kosovara Krasniqi. Bronzo alla brasiliana Pimenta, che ha battuto l'italiana Giuffrida, e alla francese Buchard.

18:35 TENNIS, MUSETTI AL SECONDO TURNO

Lorenzo Musetti non sbaglia, batte Monfils in due set (6-1 6-4) e vola al secondo turno del torneo singolare di tennis. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà l'argentino Mariano Navone.

18:28 CANOA SLALOM, K1: ORO ALL'AUSTRALIANA FOX, HORN QUINTA

L'australiana Jessica Fox ha vinto la medaglia d'oro nel K1 femminile di canoa slalom col tempo di 96.08. Seconda la polacca Klaudia Swolinska (+1.45), terza la britannica Kimberly Woods (+2.86). Quinto posto per l'italiana Stefanie Horn. Undicesima piazza per la campionessa olimpica in carica Funk.

18:20 JUDO DONNE 52 KG, NIENTE BRONZO PER GIUFFRIDA

Odette Giuffrida ha perso la finalina per il bronzo nel Judo 52 kg. Il terzo posto se lo aggiudica la brasiliana Pimenta. Come in semifinale, per l'azzurra fatali i tre shido subiti.

18:15 JUDO UOMINI 62 KG: ORO AL GIAPPONESE ABE

Il giapponese Abe si è aggiudicato la medaglia d'oro nel Judo 62 kg. Battuto in finale il brasiliano Abe, argento. Bronzo al kazako Kyrgyzbayev e al moldavo Vieru.

18:09 TIRO CON L'ARCO DONNE A SQUADRE, ORO ALLA COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha conquistato la medaglia d'oro nell'arco femminile a squadre. Battuta 5-4 in finale la Cina, argento. Bronzo al Messico, che ha superato l'Olanda 6-2.

18:06 TENNIS, NADAL AVANTI, SFIDERA' DJOKOVIC

Spinto dal pubblico del Roland Garros, Rafa Nadal ha battuto l'ungherese Fucsovics in tre set (6-1, 4-6, 6-4). Al prossimo turno lo spagnolo dovrà vedersela con Nole Djokovic in una sfida stellare.

18:04 TENNIS, ELIMINATO DARDERI

Subito fuori Luciano Darderi nel singolare di tennis a Parigi 2024. L'azzurro ha perso al primo turno contro Tommy Paul in due set (6-3 6-4).

17:53 VELA, GERMANI-BERTUZZI AL 12.MO POSTO

Per le veliste Jana Germani e Giorgia Bertuzzi la prima giornata di competizione è terminata con un deludente 12.mo posto nel 49erFx.

17:33 GINNASTICA ARTISTICA, ITALIA IN FINALE

Dopo la squadra maschile, anche la squadra femminile dell'Italia si qualifica per la finale del concorso a squadre a Parigi 2024. Le azzurre hanno centrato il passo chiudendo col secondo punteggio provvisorio dietro agli Stati Uniti di Simone Biles e davanti a Cina, Gran Bretagna e Giappone.

17:21 PUGILATO, FUORI ANCHE LA SORRENTINO

Giordana Sorrentino ha perso contro la kazaka Nzym Kyzaibay nel match valido per i sedicesimi di finale di pugilato 50 kg donne. Decisione per split decision 4-1

17:18 CANOA, K1 SLALOM FEMMINILE: HORN IN FINALE

Stefanie Horn si è qualificata per la finale del K1 femminile di canoa slalom. L'azzurra ha chiuso al quarto posto il round di semifinale.

17:15 TENNIS, VAVASSORI AVANTI

Andrea Vavassori passa al secondo turno del torneo di tennis singolare grazie alla vittoria sullo spagnolo Martinez in tre set (6-4, 4-6, 6-4). Al secondo turno l'azzurro sfiderà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 6.

17:04 JUDO, GIUFFRIDA KO IN SEMIFINALE: LOTTERA' PER IL BRONZO

Si ferma la corsa all'oro del judo per Odette Giuffrida ai Giochi di Parigi. L'azzurra è stata battuta ai quarti dalla kosovara Distria Krasniqi a causa di una contestatissima terza penalità e ora affronterà nella finalina per il bronzo la brasiliana Larissa Pimenta.

17:02 PUGILATO, AZIZ MOUHIIDINE ELIMINATO AGLI OTTAVI

Il pugile azzurro Aziz Mouhiidine ha perso 4-1 agli ottavi con l'uzbeko Mullojonov. Verdetto molto contestato

16:55 SCHERMA: VISMARA FUORI AI QUARTI NELLA SPADA

Esce anche l'ultimo spadista azzurro. Federico Vismara, a lungo in testa, ha perso 15-13 contro l'ungherese Andrasfi nei quarti di finale.

16:33 PALLANUOTO: IL SETTEBELLO PARTE BENE

Il Settebello parte con il piede giusto grazie al 12-8 rifilato agli Usa.

16:32 ALICE VOLPI IN SEMIFINALE NEL FIORETTO DONNE

Alice Volpi è l'unica superstite tra le azzurre nel fioretto donne. La campionessa del mondo è volata in semifinale grazie al 15-12 rifilato alla tedesca Anne Sauer.

16:29 FIORETTO DONNE: ANCHE FAVARETTO OUT

Stoccata decisiva fatale anche per Martina Favaretto, che ha perso 15-14 contro la canadese Eleanor Harvey.

16:23 FIORETTO DONNE: ERRIGO ELIMINATA AI QUARTI

Grande delusione per Arianna Errigo, eliminata ai quarti nella prova di fioretto femminile. La portabandiera azzurra ha perso 15-14 contro l'americana Scruggs. A fine incontro l'azzurra ha protestato vivacemente.

16:05 MOUNTAIN BIKE: ORO ALLA FRANCESE PREVOT

La francese Pauline Ferrand Prevot ha conquistato l'oro olimpico della mountain bike femminile. Argento per l'americana Batten e bronzo alla svedese Rissveds.

16:02 SPADA UOMINI: VISMARA AI QUARTI ALLA STOCCATA DECISIVA

Federico Vismara è l'unico italiano ad approdare ai quarti della spada maschile. Il milanese ha battuto 14-13 il kazako Elmir Alimzhanov alla stoccata decisiva.

15:57 SPADA UOMINI: ANCHE DI VEROLI ELIMINATO

Davide Di Veroli è stato eliminato agli ottavi nella spada maschile. Lo schermidore romano ha perso 15-10 contro il giapponese Masaru Yamada.

15:35 SPADA UOMINI: SANTARELLI OUT AGLI OTTAVI

Si ferma agli ottavi l'avventura di Andrea Santarelli nella spada maschile. L'azzurro è stato sconfitto 15-10 dall'egiziano Mohamed ElSayed.

15:13 TENNIS: ERRANI ELIMINATA 6-0, 6-0

Termina al primo turno l'avventura della veterana Sara Errani nel torneo di tennis femminile. La tennista romagnola si è arresa alla forte cinese Zheng, che si è imposta con un perentorio 6-0, 6-0.

15:10 L'ITALIA CALA IL TRIS: TRE SU TRE AI QUARTI DEL FIORETTO

Dopo Arianna Arrigo e Alice Volpi, anche Martina Favaretto si è qualificata per i quarti nel fioretto donne. L'azzurra, andata sotto 0-4, ha sconfitto la francese Paulina Ranvier per 15-9.

14:39 SCHERMA, ANCHE VOLPI AI QUARTI DEL FIORETTO

Arianna Arrigo chiama e Alice Volpi risponde. La toscana si è qualificata per i quarti del fioretto femminile dopo aver battuto 15-9 la romena Malina Calugareanu.

14:35 SCHERMA, ERRIGO FACILE AI QUARTI DEL FIORETTO

Arianna Arrigo si è qualificata per i quarti del fioretto femminile. La schermitrice azzurra non ha avuto problemi contro la francese Eva Lacheray, travolta per 15-6.

14:20 BASKET: PRIMA STORICA VITTORIA DEL SUD SUDAN

Storica vittoria del Sud Sudan all'esordio assoluto nel torneo olimpico di basket a Parigi 2024. Sul parquet di Lille, la nazionale africana ha battuto Porto Rico per 90-79.

14:16 PISTOLA 10M ARIA COMPRESSA DOPPIETTA COREA DEL SUD

Festa Corea del Sud nella pistola 10 metri aria compressa donne. Oh Ye Jin, con il nuovo record olimpico di 243.2 punti, ha conquistato la medaglia d'oro, precedendo la connazionale Kim Yeji (241.3). L'indiana Manu Bhaker si è messa al collo il bronzo, regalando al proprio paese la prima medaglia della propria storia nel tiro a segno.

14:14 SPADA MASCHILE, DI VEROLI FIRMA L'EN PLEIN AZZURRO

Anche Davide Di Veroli non sbaglia e approda agli ottavi completando l'en plein azzurro nella spada maschile. L'italiano si è imposto 14-10 sul ceco Martin Rubes. Ai sedicesimi è 3 su 3 per l'Italia nella spada maschile, come nel fioretto femminile.

14:06 TENNIS FEMMINILE, ANCHE BRONZETTI ELIMINATA

Finisce al primo turno anche l'Olimpiade di Lucia Bronzetti, che viene eliminata da Donna Vekic. La croata si è imposta 6-2 7-5 sulla riminese.

13:51 SPADA MASCHILE, ANCHE VISMARA APPRODA AGLI OTTAVI

Due su due per l'Italia nella spada maschile. Come Santarelli, anche Federico Vismara stacca il pass per gli ottavi di finale battendo 15-11 l'olandese Tristan Tulen. Ora è il turno di Daivde Di Veroli.

13:49 TENNIS, COCCIARETTO ELIMINATA AL PRIMO TURNO

Si ferma al primo turno l'Olimpiade di Elisabetta Cocciaretto, che viene eliminata in due set da Diana Shnaider. 6-2, 7-5 il punteggio finale per la tennista russa (che gareggia con bandiera neutrale).

13:30 GINNASTICA ARTISTICA, L'ITALIA INCANTA E IPOTECA LA FINALE

Finale ipotecata per le Fate della ginnastica artistica che ipotecano la finale mettendosi alle spalle la Cina chiudendo con un punteggio totale di 166.681. Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Giorgia Villa ottengono il punteggio più alto della storia contemporanea in qualifica.

13:19 CANOTTAGGIO, DELUSIONE ITALIA NEL 4 SENZA

Chiude al quinto, e ultimo, posto l'Italia nel 4 senza maschile del canottaggio. Gli azzurri Lodo, Abagnale, Vicino e Kohl chiudono la propria batteria in 6' 14" 65 e passeranno dal ripescaggio.

13:15 CANOTTAGGIO, OPPO E SOARES IN SEMIFINALE NEL DOPPIO

Primo posto in batteria e semifinale ipotecata per Stefano Oppo e Gabriel Soares, che nel doppio pesi leggeri si impongono in 6' 29"17 davanti alla Repubblica Ceca. Non sfruttano il ripescaggio Nicolò Carucci e Matteo Sartori che chiudono in 6' 43" 83 non centrando la semifinale. Brave, invece, a sfruttare il ripescaggio le azzurre Clara Guerra e Stefania Gobbi che chiudono terze in 7' 10" 41.

13:03 SPADA MASCHILE, SANTARELLI AGLI OTTAVI

Inizia bene il torneo anche del fioretto maschile, con Andrea Santarelli che batte in rimonta l'israeliano Yuval Frielich 15-13 qualificandosi agli ottavi di finale. Poi sarà il turno di Vismara e Di Veroli.

12:56 JUDO, ODETTE GIUFFRIDA IN SEMIFINALE -52 KG

Odette Giuffrida vola in semifinale nella categoria -52 kg femminili dopo aver battuto grazie a un Waza-Ari l'ungherese Reka Pupp. La romana trova ora sulla sua strada la kosovara Distria Krasniqi.

12:34 TIRO A SEGNO: SOLLAZZO IN FINALE NELLA CARABINA 10 M

Danilo Dennis Sollazzo si è qualificato per la finale nella carabina 10 m! L'azzurro ha chiuso le qualificazioni al terzo posto. Decimo posto ed eliminazione per Edoardo Bonazzi. Nel femminile, eliminata anche Barbara Gambaro.

12:26 SURF, FIORAVANTI SI GIOCA TUTTO NEL SECONDO ROUND

Secondo round decisivo per Leonardo Fioravanti a Teahupo’o (Tahiti). L'azzurro si è piazzato al secondo posto nella batteria del turno 1. Per poter proseguire la sua avventura ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sfiderà Igarashi Kanoa del Giappone, argento a Tokyo 2020.

12:23 NUOTO: CECCON IN SEMIFINALE NEI 100 DORSO

Thomas Ceccon è in semifinale nei 100 dorso. L'azzurro ha chiuso in 53.45, dodicesimo tempo complessivo. Eliminato invece Michele Lamberti

12:21 TENNIS TAVOLO: ELIMINATA DEBORA VIVARELLI

Eliminata ai 32esimi di finale Debora Vivarelli, sconfitta per mano della giapponese Hina Hayata (11-1, 11-3, 11-4, 11-5). Domani tocca a Giorgia Piccolin contro un'altra nipponica, Miu Harano

12:17 SCHERMA, ANCHE FAVARETTO VOLA AGLI OTTAVI NEL FIORETTO

Dopo Errigo e Volpi, anche Martina Favaretto si qualifica per gli ottavi nel fioretto femminile. Travolta 15-5 l'egiziana Sara Amr Hossny.

12:13 JUDO, FUORI LA CAMPIONESSA OLIMPICA ABE

Clamorosa eliminazione nel torneo di judo (fino a 52 chili). Uta Abe ha perso al secondo turno per ippon contro l`uzbeka Keldiyorova. Uno shock per il Giappone, dove la campionessa olimpica in carica è una stella assoluta, e per la stessa atleta che ha avuto un crollo emotivo scendendo dal tatami. Abe non è riuscita a rialzarsi prima di qualche minuto, travolta da un pianto disperato mentre tutto il pubblico dell'Arena Champ-de-Mars scandiva con grande sportività il suo nome. L'uscita di scena di Uta Abe aumenta le chance di successo delle rivali, compresa la nostra Odette Giuffrida.

12:07 JUDO, ODETTE GIUFFRIDA AI QUARTI -52 KG

Odette Giuffrida si è qualificata per i quarti di finale nella categoria -52 kg femminili dopo aver battuto per Waza-Ari al Golden Score l'americana Delgado. La romana entra in zona medaglie e ora attende la vincitrice del confronto tra la magiara Pupp e la mongola Lkhgvasuren.

11:51 JUDO, MATTEO PIRAS FUORI AGLI OTTAVI CAT. 66 KG

Il judoka Matteo Piras è stato eliminato agli ottavi di finale nei -66 kg maschili dal serbo Buncic.

11:39 NUOTO: MEGLI E RAGAINI IN SEMIFINALE DEI 200 SL MASCHILI

Filippo Megli e Alessandro Ragaini si sono qualificati per la semifinali dei 200 stile libero maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entrambi in gara nella penultima batteria, Ragaini si è piazzato quarto in 1'47"31, Megli quinto in 1'47"39.

11:35 NUOTO: RAZZETTI IN FINALE DEI 400 MISTI

Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 400 metri misti. L'azzurro ha chiuso al terzo posto la sua batteria con il tempo di 4'11"52. Questi gli 8 finalisti: Marchand, Litchfield, Seto, Foster, Matsushita, Razzetti, Clareburt, Buessing.

11:29 BEACH VOLLEY: RANGHIERI-CARAMBULA, BUONA LA PRIMA

Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno battuto 2-1 (22-20, 19-21, 15-13) la coppia olandese Van de Velde/Immers.

11:12 CANOTTAGGIO, GOBBI-GUERRA IN SEMIFINALE NEL DOPPIO SENIOR DONNE

Ottimo avvio mattutino per le azzurre del canottaggio Stefania Gobbi e Clara Guerra che centrano l'accesso alla semifinale Olimpica a Parigi 2024 nel doppio senior donne. Nulla da fare per Nicolò Carucci e Matteo Sartori che vengono eliminati nella stessa categoria maschile.

11:08 JUDO, MATTEO PIRAS AGLI OTTAVI CAT. 66 KG

Esordio sul velluto per il judoka Matteo Piras che si qualifica per gli ottavi di finale nei -66 kg maschili dopo aver battuto il peruviano Juan Postigos

11:04 SCHERMA VOLPI RAGGIUNGE ERRIGO AGLI OTTAVI NEL FIORETTO

Dopo Arianna Errigo, anche Alice Volpi vola agli ottavi nel fioretto dopo il 15-11 alla polacca Hanna Lyczbinska

10:56 SCHERMA, ERRIGO AGLI OTTAVI NEL FIORETTO

Arianna Errigo si è qualificata per gli ottavi nel fioretto femminile: l'azzurra ha battuto 15-12 la filippina Catantan.

10:52 VOLLEY: L'ITALIA DI VELASCO BATTE 3-1 LA REP. DOMINICANA

Parte con il piede giusto l'avventura dell'Italvolley femminile a Parigi 2024: Egonu e compagne, infatti, hanno battuto 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-18) la Repubblica Dominicana.

10:26 VOLLEY, ITALIA VINCE IL TERZO SET: 2-1 CON LA REPUBBLICA DOMINICANA

L'Italvolley ha vinto 25-21 il terzo set contro la Repubblica Dominicana e ora è in vantaggio per 2-1.

10.24 BEACH VOLLEY, MENEGATTI E GOTTARDI KO ALL'ESORDIO

All'esordio nel torneo olimpico le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti sono state superate 1-2 (22-24, 21-9, 14-16) dalle spagnole Liliana/Paula.

10:00 VOLLEY, LA REPUBBLICA DOMINICANA PAREGGIA I CONTI: 1-1 CON L'ITALIA

L'Italvolley spreca il vantaggio accumulato nel secondo set e incassa il colpo: la Repubblica Dominicana pareggia i conti vincendo il secondo set 26-24. Decisiva Gonzalez, l'opposto delle caraibiche capace di metter giù diversi palloni decisivi nel set.

9:59 PISTOLA 10 METRI: ARGENTO PER MALDINI, BRONZO PER MONNA

Doppia medaglia, argento e bronzo, per l'Italia nel tiro a segno specialità pistola 10 metri. Con il punteggio di 240.0 Federico Nilo Maldini si è piazzato alle spalle di Xie Yu che vince l'oro con 240.9. Alle spalle del primo azzurro, con 218.6, Paolo Monna.

9:29 L'ITALVOLLEY VINCE IL PRIMO SET: AZZURRE AVANTI 1-0 CONTRO LA REPUBBLICA DOMINCANA

L'Italia parte a fatica, poi prende confidenza e si porta a casa il primo set nel match d'esordio: cinque punti per Sylla, la migliore.

9:26 MUSETTI SFIDA MONFILS DOPO IL KO A UMAGO. DE MINAUR RINUNCIA AL SINGOLO

Dopo due giorni di pioggia, a Parigi è tornato il sole che al Roland Garros permetterà' il regolare svolgimento del programma del torneo di tennis olimpico, condizionato ieri dal maltempo. L'esordio di Lorenzo Musetti (testa di serie numero 11) e 'punta' del tennis italiano maschile dopo la rinuncia del numero 1 Jannik Sinner, è previsto per il pomeriggio contro il padrone di casa Gael Monfils Al torneo di singolare ha invece rinunciato, per un problema all'anca, l'australiano Alex De Minaur (numero 6 al mondo), che però giochera' il doppio con il connazionale Alexei Popyrin.

9:00 AL VIA ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA: VELASCO CERCA LA VITTORIA COME DE GIORGI

Gli uomini hanno fatto l'impresa ieri al cospetto del Brasile, le donne non vogliono essere da meno contro la Repubblica Dominicana. Trascinata da Paola Egonu l'Italvolley di Velasco va a caccia del successo nella prima uscita parigina.

8:30 ERRIGO A CACCIA DELL'ORO, ESORDIO PER IL SETTEBELLO E L'ITALVOLLEY DI VELASCO

Dopo le prime tre medaglie nella giornata iniziale ai Giochi Olimpici di Parigi, l'Italia va a caccia dell'oro nel secondo giorno della

manifestazione a cinque cerchi. Fari puntati sulla portabandiera Antonella Errigo nel fioretto femminile, senza dimenticare Nicolò Martinenghi che si giocherà molto nei 100 metri rana. Esordio per Benedetta Pilato, attenzione anche a Odette Giuffrida che proverà a portare a casa la medaglia nel judo (-66 kg). Comincia l'europeo anche per il Settebello di Campana (sfida agli Usa), e per l'Italvolley di Velasco contro la Repubblica Dominicana. Dopo il ko a Umago si vedrà pure Musetti nel tennis, mentre gli ottimi Monna e Nilo Maldini vogliono ancora stupire nella finalissima del di tiro a segno pistola 10 metri aria compressa.