Parigi 2024: basket, storica vittoria del Sud Sudan, battuto Porto Rico

PARIGI 2024

Clamoroso errore dell'organizzazione: suonato l'inno del Sudan, da cui il Paese è indipendente dal 2011

© Getty Images Storica vittoria del Sud Sudan all'esordio assoluto nel torneo olimpico di basket a Parigi 2024. Sul parquet di Lille, la nazionale africana ha battuto Porto Rico per 90-79. Sud Sudan trascinato alla vittoria dai 19 punti di Jones, non bastano a Porto Rico i 26 di Alvarado. Il Sud Sudan è inserito nel girone di ferro con Stati Uniti e Serbia, prossimo impegno proprio contro il Dream Team americano che hanno quasi battuto in una amichevole precedente ai Giochi.

Da segnalare che prima della partita l'inno della nazione africana, che si è qualificata per i Giochi di Parigi per la prima volta l'anno scorso dopo essere uscita dalla guerra civile per diventare una nazione indipendente solo nel 2011, è stato interrotto bruscamente circa 20 secondi dopo l'inizio della riproduzione della traccia registrata: è stato suonato quello del Sudan. I giocatori sudanesi e i loro tifosi sono rimasti perplessi, spingendo i tifosi di entrambe le squadre all'interno dello stadio Pierre Mauroy di Lille a fischiare. Poi hanno iniziato ad applaudire mentre i giocatori sudanesi erano in piedi all'unisono con le mani sul cuore in attesa che la questione venisse risolta. I giocatori portoricani hanno fatto lo stesso per solidarietà.