Olimpiadi Parigi 2024, Paolini eliminata al terzo turno: "Imparerò dai miei errori, non ero al top"

Per Jasmine Paolini le Olimpiadi di Parigi 2024 di tennis femminile terminano al terzo turno. La tennista azzurra, ko contro Schmiedlova (7-5, 3-6, 7-5), al termine della sfida contro la slovacca è stata critica con sé stessa spiegando cos'è accaduto in campo: "Fisicamente non ero al top oggi, ma il caldo c’è per tutte e due. La tensione penso abbia influito. Sono stata più discontinua di lei (Schmiedlova ndr) all’interno della partita. Imparerò dai miei errori”.