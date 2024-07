Olimpiadi, svelate le squadre di tuffi, nuoto artistico e di fondo: confermati Paltrinieri e Pellacani

© Getty Images

Sciolti anche gli ultimi nodi per l'Italia degli sport acquatici in vista delle Olimpiadi Estive in programma a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto prossimi. Dopo l'annuncio della squadra di nuoto in vasca, sono arrivate anche le convocazioni per tuffi, nuoto artistico e di fondo. Conferme per gli specialisti di trampolini e piattaforme con Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia, Andreas Sargent Larsen, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Mia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria e Chiara Pellacani che andranno a confermare la squadra azzurra fra piattaforma da dieci metri maschile e femminile, trampolino da tre metri individuale ed entrambi i sincro.