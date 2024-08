Olimpiadi, Sofia Raffaeli centra il bronzo nella ginnastica ritmica all'esordio a cinque cerchi 

PARIGI 2024

L'azzurra ha totalizzato 136.300 punti nella gara vinta dalla tedesca Darja Varfolomeev

Ginnastica ritmica: Raffaeli vince il bronzo e Baldassarri ottava a La Chapelle Arena













































































1 di 40

Raggiungere il podio con gli occhi di un'intera nazione addosso è un'impresa complicata, tanto più se si tratta dei Giochi Olimpici e sei all'esordio. Chiedetelo a Sofia Raffaeli che, alla prima finale a cinque cerchi, ha conquistato il bronzo nel concorso all-around di ginnastica ritmica. La 20enne anconetana ha chiuso la gara con il punteggio di 136.300 terminando alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev e della bulgara Boryana Bul Kaleyn, rispettivamente oro con 142.850 punti e argento con 140.600.

Prima rotazione complicata per Sofia Raffaeli che, dopo il primo posto nelle qualifiche, non è riuscita a esprimersi al meglio al cerchio ottenendo un punteggio di 35.250. Un risultato che ha portato l'Italia a far ricorso contro l'esito dei giudici, prontamente respinto dal collegio di giuria che ha confermato il quarto posto dell'azzurra. La situazione non è cambiata alla palla dove la marchigiana ha patito la perdita dell'attrezzo non andando così oltre il punteggio di 32.900 e chiudendo la prima metà di gara a un passo dal podio.

Recupero magistrale per Raffaeli che ha incantato il pubblico alle clavette mettendo in scena un esercizio impeccabile che le ha permesso di ottenere un giudizio di 35.900, frutto soprattutto di una revisione dei giudici che hanno restituito all'azzurra tre decimi e salendo così al terzo posto a una rotazione dalla fine. Al nastro la giovane italiana ha però commesso un nuovo errore perdendo l'attrezzo e per questo ottenendo un giudizio di 32.250 che le è bastato per ottenere il podio.

Netta vittoria della tedesca Darja Varfolomeev che ha dominato la gara sin dall'inizio aggiudicandosi la vittoria con 142.850 punti resistendo ai tentativi di recupero della bulgara Boryana Bul Kaleyn che si è dovuta accontentare del secondo posto con un giudizio di 140.600.

Più lontana Milena Baldassari che ha concluso la propria gara in ottava posizione con 129.700 punti. La 22enne ravennate ha commesso qualche imprecisione al cerchio che le è costato qualche decimo nel computo finale chiudendo con l'ottavo punteggio di 32.600. La romagnola si è però migliorata nella palla dove ha totalizzato 33.150 punti confermando la propria posizione in classifica.

Baldassari si è però superata alle clavette aumentando di due lunghezze il complessivo rispetto alle qualifiche e completando l'esercizio con un giudizio di 32.500. L'azzurra ha concluso quindi con qualche sbavatura nel nastro nel quale ha ottenuto 31.450 punti per un totale di 129.700.