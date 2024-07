Olimpiadi Parigi 2024: cinque cocktail per cinque atleti italiani

Sacrificio, fatica e passione: sono questi gli elementi che contraddistinguono la vita di uno sportivo. La storia insegna che solo i più forti atleti a livello mondiale possono partecipare alle Olimpiadi, ma pochi entrano nell’Olimpo dello sport conquistando la medaglia d’oro, un privilegio che dura per l’eternità. Mancano pochi giorni all’inizio della XXXIII edizione della competizione più antica della storia: il 26 luglio prendono il via i Giochi Olimpici di Parigi 2024 che si prospettano come sempre entusiasmanti e ricchi di agonismo. Nel corso delle due settimane olimpiche, tutto il mondo sarà coi fari puntati sulla Francia per ammirare le gesta dei migliori atleti di ogni nazione, tutti alla ricerca dello stesso obiettivo: il gradino più in alto del podio. Una fibrillazione che non coinvolge, però, solo l’universo sportivo, bensì anche quello della mixology: infatti, un panel di esperti bartender riuniti da Anthology by Mavolo ha ideato “Mixolimpica”, vale a dire una drinklist esclusiva ispirata agli atleti più amati e attesi della spedizione azzurra. Questi drink non solo esaltano il talento e le impareggiabili caratteristiche di ogni sportivo, ma offrono anche un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. “Questi cinque cocktail sono un tributo agli atleti italiani che rappresenteranno il nostro paese alle Olimpiadi 2024. Ogni drink racconta una storia, un’emozione e un pezzo del carattere di questi straordinari professionisti. Che siate fan del running, del tennis, del salto in alto, del volley o della scherma, c’è un cocktail che vi aspetta per brindare ai successi azzurri. Salute agli atleti e alle Olimpiadi 2024!”, ha affermato Alberto Birollo, drinksetter di Anthology by Mavolo.