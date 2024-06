Olimpiadi, l'Italia svela gli equipaggi del canottaggio: aumentano i partecipanti nonostante l'assenza di Rodini e Cesarini

PARIGI 2024

La squadra azzurra sarà in Francia con otto squadre e trentasette atleti nonostante l'assenza delle campionesse uscenti nel duo di coppia

© Getty Images Le Olimpiadi sono sempre più vicine ed è quindi arrivato il momento di svelare la squadra titolare per l'Italia del canottaggio. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha presentato la lista di 37 atleti che saranno presenti a Parigi, trentaquattro titolari e tre riserve, aumentando così di undici elementi il numero di atleti in acqua rispetto a Tokyo 2020. Nonostante saranno soltanto otto gli equipaggi qualificati rispetto ai nove della rassegna asiatica, il Bel Paese potrà contare sull'otto maschile e su quello femminile con quest’ultimo che farà il proprio esordio assoluto ai Giochi.

Se è vero che mancheranno il due di coppia rappresentato da Valentina Rodini e Federica Cesarini, oro tre anni fa nelle acque giapponesi, la squadra azzurra potrà contare sul ritorno dopo otto anni dell'ammiraglia maschile e sul quattro senza, reduce da due bronzi consecutivi, oltre che su cinque equipaggi che avevano centrato il pass per la Francia già ai Mondiali 2023.

Tre saranno le riserve, ottenute con le qualificazioni di quattro senza senior maschile e otto senior maschile, del quattro di coppia senior maschile e dell’otto senior femminile, ma che potranno essere utilizzate su tutte le imbarcazioni, mentre le squadre che si sono qualificate nel corso dell'ultimo appuntamento andato in scena a Lucerna dovranno schierare gli stessi componenti presenti in Svizzera eccetto un eventuale cambio per motivi medici.

Al netto delle scelte obbligate, Cattaneo ha modificato soltanto la composizione del doppio senior femminile, qualificato ai Mondiali 2023 col settimo posto di Stefania Buttignon e Silvia Crosio, che vedrà invece in gara ai Giochi le azzurre Clara Guerra e Stefania Gobbi. La 26enne goriziana sarà quindi riserva insieme a Davide Mumolo e Alfonso Scalzone con un eventuale ingresso a Olimpiade in corso.

CONVOCATI ITALIA CANOTTAGGIO PARIGI 2024

Stefano Oppo e Gabriel Soares – Doppio pesi leggeri maschile (conquistata da Stefano Oppo e Gabriel Soares con l’ingresso in Finale A ai Mondiali il 7 settembre 2023) – convocazione ufficializzata il 17 giugno 2024

Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili – Quattro di coppia senior maschile (4 pass – conquistata da Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili con l’ingresso in Finale A ai Mondiali il 7 settembre 2023) – convocazione ufficializzata il 17 giugno 2024

Luca Rambaldi e Matteo Sartori – Doppio senior maschile (conquistata da Luca Rambaldi e Matteo Sartori con l’ingresso in Finale A ai Mondiali l’8 settembre 2023) – convocazione ufficializzata il 16 giugno 2024

Davide Comini e Giovanni Codato – Due senza senior maschile (conquistata da Davide Comini e Giovanni Codato col decimo posto ai Mondiali il 9 settembre 2023) – convocazione ufficializzata il 16 giugno 2024

Clara Guerra e Stefania Gobbi – Doppio senior femminile (conquistata da Stefania Buttignon e Silvia Crosio col settimo posto ai Mondiali il 10 settembre 2023) – convocazione ufficializzata il 17 giugno 2024

Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl – Quattro senza senior maschile (conquistata il 21 maggio 2024 con la vittoria al Preolimpico di Lucerna) – convocazione ufficializzata il 18 giugno 2024

Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone – Otto senior femminile (conquistata il 21 maggio 2024 con la vittoria al Preolimpico di Lucerna) – convocazione ufficializzata il 19 giugno 2024

Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone – Otto senior maschile (conquistata il 21 maggio 2024 con il secondo posto al Preolimpico di Lucerna) – convocazione ufficializzata il 18 giugno 2024

Stefania Buttignon – Riserva (conquistata con l’otto senior femminile) – convocazione ufficializzata il 16 giugno 2024

Davide Mumolo – Riserva (conquistata con il quattro di coppia senior maschile) – convocazione ufficializzata il 16 giugno 2024

Alfonso Scalzone – Riserva (conquistata con il quattro senza senior maschile e l’otto senior maschile) – convocazione ufficializzata il 16 giugno 2024