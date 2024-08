Olimpiadi, l'Italia si conferma sul podio dell'inseguimento a squadre: è bronzo nella prova maschile

PARIGI 2024

Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon hanno superato la Danimarca fermando il cronometro in 3'44"197

© Getty Images L'Italia del ciclismo su pista si conferma sul podio nell'inseguimento a squadre. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon hanno superato nella finale per il bronzo la Danimarca con il tempo di 3'44"197 regalando al movimento azzurro la ventisettesima medaglia delle Olimpiadi.

Gli azzurri sono partiti in sordina transitando al primo chilometro con un secondo di distacco, uno svantaggio che pian piano si è assottigliato e, complice il forcing di Ganna, si è annullato attorno ai tre chilometri quando il quartetto tricolore ha superato la Danimarca prima di mettendo a segno il sorpasso decisivo e distanziando di quasi due secondi gli avversari. A completare il podio ci ha pensato l'Australia che ha conquistato la finale per l'oro tagliando il traguardo in 3'42"067 davanti alla Gran Bretagna, destinata ad accontentarsi dell'argento in 3'44"394.