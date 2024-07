Olimpiadi, il CIO ammette le atlete transgender nella boxe: l'algerina Khelif affronterà l'azzurra Carini

PARIGI 2024

La pugile africana e la taiwanese Lin Yu-ting sono state ammesse al torneo a cinque cerchi dopo la squalifica imposta dall'International Boxing Association per i livelli di testosterone troppo elevati

© Getty Images La boxe alle Olimpiadi continua a far discutere. Dopo le polemiche riguardanti l'arbitraggio dei match, sta infuriando la questione riguardante l'ammissione ai Giochi di Imane Khelif e Lin Yu-ting, recentemente escluse dai Mondiali per non aver superato il "gender test". La due atlete transgender hanno ricevuto il via libera dal Comitato Olimpico Internazionale nonostante i livelli di testosterone particolarmente elevati causando però le proteste da parte delle avversarie fra le quali l'azzurra Angela Carini che affronterà all'esordio la 25enne algerina.

Le differenze di vedute sono legate in particolare alla divisione presente in seno al pugilato dove l'International Boxing Association gestisce la competizione iridata, mentre il torneo a cinque cerchi è posta sotto l'egida della Boxing Unit, unica organizzazione riconosciuta dal CIO. Per esser ammessi al Mondiale, l'IBA ha imposto il "gender test" tanto che Khelif è stata fermata a un passo dalla finale per l'oro nei pesi welter, mentre a Lin Yu-ting è stato ritirato il bronzo nei pesi piuma conquistato contro la bulgara Svetlana Staneva. Decisioni giustificate dal presidente dell'IBA Umar Kremlev che ha spiegato come le due atlete presentavano "cromosomi XY e per questo erano state estromesse dagli eventi sportivi così da garantire integrità ed equità della competizione".

Una scelta che va però contro i principi di inclusività e uguaglianza promossi dal CIO che, in accordo con Boxing Unit, ha spiegato come “tutti gli atleti che partecipano al torneo di pugilato dei Giochi olimpici di Parigi 2024 rispettano le norme di ammissibilità e di iscrizione alla competizione, nonché tutte le norme mediche applicabili in conformità con le regole 1.4 e 3.1 dell’Unità di pugilato di Parigi 2024”.

Una situazione alquanto intricata che probabilmente continuerà a far discutere e che dovrà essere risolta all'interno delle sedi opportune, ma che nel frattempo non negherà a Imane Khelif e Lin Yu-ting la possibilità di giocarsi il proprio sogno sportivo al pari delle altre colleghe.